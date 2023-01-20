Острую проблему в архивной сфере озвучил министр культуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Асхат Оралов озвучил острую проблему в архивной сфере. По его словам, есть потребность в строительстве около 20 зданий Государственного архива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Острой проблемой в архивной сфере является загруженность архивных хранилищ по всей стране. Так, на сегодня имеется потребность в строительстве около 20 зданий Государственного архива на 500 тысяч единиц хранения. Несомненно, инициатива требует межведомственную работу и координацию», - сказал министр культуры на заседании ведомства.

Асхат Оралов добавил, в этом году перед ведомством стоит задача по разработке типовой проектно-сметной документации в тесном взаимодействии с Министерством индустрии и инфраструктурного развития.

Ранее сообщалось, что Министерством культуры планируется завершить строительство ряда визит-центров.

Фото: primeminister.kz



