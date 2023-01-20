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    Острую проблему в архивной сфере озвучил министр культуры

    20 Января 2023, 11:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Асхат Оралов озвучил острую проблему в архивной сфере. По его словам, есть потребность в строительстве около 20 зданий Государственного архива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Острой проблемой в архивной сфере является загруженность архивных хранилищ по всей стране. Так, на сегодня имеется потребность в строительстве около 20 зданий Государственного архива на 500 тысяч единиц хранения. Несомненно, инициатива требует межведомственную работу и координацию», - сказал министр культуры на заседании ведомства.

    Асхат Оралов добавил, в этом году перед ведомством стоит задача по разработке типовой проектно-сметной документации в тесном взаимодействии с Министерством индустрии и инфраструктурного развития.

    Ранее сообщалось, что Министерством культуры планируется завершить строительство ряда визит-центров.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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