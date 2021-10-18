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    Остров Пальма: в вулкане появилась новая трещина

    18 Октября 2021, 07:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 40 сейсмических толчков зафиксировано за последние сутки на испанском острове Пальма, где вот уже месяц продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Потоки лавы выжгли около 740 гектаров земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В субботу наметилась ещё одна трещина, из которой пока исходят лишь пепел и чёрный дым. Вулканологи говорят, что огненная гора будет изрыгать лаву ещё несколько месяцев.

    Около 7 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и эвакуироваться на безопасное расстояние. Жители делятся впечатлениями.

    «Чувствуется запах серы повсюду; это то, что наиболее ощутимо».

    «Я - астматик, и я замечаю, что дыхание моё заметно участилось - не так, как в другие дни.

    По данным Агентства спутникового мониторинга ЕС, в результате извержения вулкана на острове Пальма полностью или частично разрушено более 1,5 тысяч домов и зданий, в большинстве своём жилых.

    Сметая на пути дороги и сельскохозяйственные угодья, лава достигла Атлантического океана и застыла, образовав новую дельту площадью в примерно 34 гектара.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Испания Мировые новости
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