Остров Бали открыли для вакцинированных туристов

ДЕНПАСАР. КАЗИНФОРМ – Остров Бали открыт для вакцинированных туристов из 19 стран после долгого перерыва в 18 месяцев из-за пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Власти Индонезии намерены восстановить индустрию туризма, пострадавшую из-за пандемии коронавируса на острове Бали. Решение открыть остров для вакцинированных туристов было принято в связи с резким снижением случаев коронавируса в июле.

Индонезия включила в список стран, гражданам которых можно посещать остров, Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию, а также некоторые страны западной Европы и Персидского залива.

Однако сообщается, что детали, касающиеся открытия острова, а именно требования по визе к гражданам иностранных государств, остаются неопределенными.

В список требований для посетителей Бали входит обязательная вакцинации, а также пятидневная изоляция.

Губернатор Бали И Ваян Костер сообщил, что открытие острова находится в интересах страны, так как 54% экономики Бали зависит от туризма.

В результате жестких карантинных мер во время пандемии остров потерпел большие экономические потери, поскольку массово были закрыты отели, магазины и различные предприятия.