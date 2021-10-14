Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Остров Бали открыли для вакцинированных туристов

    14 Октября 2021, 13:54

    ДЕНПАСАР. КАЗИНФОРМ – Остров Бали открыт для вакцинированных туристов из 19 стран после долгого перерыва в 18 месяцев из-за пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Власти Индонезии намерены восстановить индустрию туризма, пострадавшую из-за пандемии коронавируса на острове Бали. Решение открыть остров для вакцинированных туристов было принято в связи с резким снижением случаев коронавируса в июле.

    Индонезия включила в список стран, гражданам которых можно посещать остров, Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию, а также некоторые страны западной Европы и Персидского залива.

    Однако сообщается, что детали, касающиеся открытия острова, а именно требования по визе к гражданам иностранных государств, остаются неопределенными.

    В список требований для посетителей Бали входит обязательная вакцинации, а также пятидневная изоляция.

    Губернатор Бали И Ваян Костер сообщил, что открытие острова находится в интересах страны, так как 54% экономики Бали зависит от туризма.

    В результате жестких карантинных мер во время пандемии остров потерпел большие экономические потери, поскольку массово были закрыты отели, магазины и различные предприятия.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Туризм Индонезия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    В Египте загорелась яхта с туристами
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка