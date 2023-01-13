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    Остерегаться сосулек посоветовали алматинцам

    13 Января 2023, 17:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с установлением минусового температурного показателя наблюдается накопление наледи и сосулек на крышах многоквартирных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города просят жителей, в случае обнаружения данных наледей и сосулек, обращаться в обслуживающий орган управления (ОСИ, КСК, ТОО и т.д.) для своевременной очистки и предотвращения случаев травмирования.

    «В целях безопасности не рекомендуется стоять под карнизом, балконом и другими объектами, с которых возможен сход снега или где висят сосульки, необходимо обходить места, обнесенные предупредительной лентой», - обратились к жителям в акимате.

    По данным акимата, если обслуживающий орган управления не реагирует должным образом, то можно обращаться в КГУ «Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы» по номеру: +7 (727) 225-14-31, а также по следующим номерам:

    - Алатауский район: Әлі Ғани Базарбаевич, главный специалист отдела коммунального хозяйства, +7 (777) 823-30-71;

    - Алмалинский район, Айтканов Руслан Айткалиевич, руководитель отдела коммунального хозяйства, +7 (771) 400-66-66;

    - Ауэзовский район, Өкіметов Ерасыл Бақытжанұлы, главный специалист отдела коммунального хозяйства, +7 (777) 002-20-22;

    - Бостандыкский район, Узақов Дияр Төкенұлы, главный специалист отдела коммунального хозяйства, +7 (700) 242-07-66;

    - Жетысуский район, Калдаров Нурдаулет, руководитель отдела коммунального хозяйства, +7 (700) 707-00-78;

    - Медеуский район, Тілеуберді Абай, главный специалист отдела коммунального хозяйства, +7 (707) 415-59-29;

    - Наурызбайский район, Жанбыров Фархад Маратулы, главный специалист отдела коммунального хозяйства, +7 (700) 535-10-10;

    - Турксибский район, Мамедина Молдир Талгатовна, главный специалист отдела коммунального хозяйства, +7 (700) 960-56-60.

    График работы: понедельник – пятница, с 9:00 – 18:00 часов.


    Фото: wallperz.com

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат Общество Погода
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