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    Остаются под стражей по январским событиям 150 человек - МВД

    3 Мая 2022, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В производстве следователей органов внутренних дел по январским событиям находятся 1 150 уголовных дел. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством внутренних дел в пределах своей компетенции продолжается расследование уголовных дел по январским событиям. На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел, без учета ранее принятых решений, находятся 1 150 уголовных дел», - сказал Санжар Адилов.

    Основную массу, по его словам, составляют дела о кражах - 157, незаконном обороте оружия – 146, умышленных повреждениях чужого имущества – 23 и другие.

    «По данным делам под стражей остаются 150 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Вина этих подозреваемых в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами», - пояснил Санжар Адилов.

    Было отмечено, что в ближайшее время по данным уголовным делам в рамках трехзвенной модели уголовного процесса и по согласованию с прокурорами планируется принять окончательные процессуальные решения.

    «Между тем, в результате оперативного и качественного расследования нашими следователями с обвинительным актом завершено и направлено в суд 288 уголовных дел в отношении 473 обвиняемых», - добавил Санжар Адилов.

    Кадр из видео

    Автор:

    Серик Сабеков

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