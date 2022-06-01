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    Остаются под стражей 18 подозреваемых в тяжких преступлениях в ходе январских событий

    1 Июня 2022, 20:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На стадии досудебного расследования освобождены из-под стражи 463 подозреваемых, которые осознали свою вину, раскаялись и загладили причиненный ущерб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Под стражей остаются всего 18 лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений», - сказал начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

    Представитель МВД также отметил, что актам вандализма подверглись историко-культурные объекты города Алматы. В основном это объекты, расположенные вокруг Площади Республики, которые до сих пор восстанавливаются, а причиненный преступниками ущерб оценивается в миллиарды тенге.

    Кроме автотранспорта граждан, преступными элементами повреждены автомашины скорой медицинской помощи и пожарной службы, следовавшие по вызову для оказания медицинской помощи и тушения пожаров.

    «Сожжены припаркованные автомашины на пути следования бесчинствующей толпы. Уничтожались и подвергались грабежу автомашины полиции», - добавил Санжар Адилов.

    Ранее заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил, что 12 человек, погибшие при нападении на здание резиденции, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия Генпрокуратура МВД РК
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