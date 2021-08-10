Оставшуюся в закрытом​ подвале девочку вызволили спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели оказали помощь девочке, оставшейся в закрытом​ подвальном помещении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

​10 августа в поселке им. Куленова города Усть-Каменогорска по улице​ Дружбы Народов в подвальном помещении осталась заблокирована маленькая девочка, которая играя, случайно захлопнула дверь.​ На помощь родителям сразу же выехали спасатели Специализированного отряда ЧС ВКО.

Профессионалы​ при помощи инструментов произвели демонтаж решетки и проникли в помещение через оконный проем подвала, открыли дверь изнутри.

«Не оставляйте детей без присмотра. В домах и квартирах устанавливайте замки, которые не позволят двери захлопнуться в самый ненужный момент. Родители разъясняйте детям меры безопасности. Будьте внимательны к своим детям. При чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112», - напоминает ДЧС ВКО.