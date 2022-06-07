Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Оставшийся объем удобрений фермеры получат осенью – Минсельхоз РК

    7 Июня 2022, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что засыпка семян осуществлена на 100% от плана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно отчетным данным, засыпка семян осуществлена на 100% от плана, проблем с наличием семян, в том числе российской селекции, не наблюдалось. Проведена экспертиза семян, 99% из них признаны кондиционными, 92% соответствуют 1 и 2 классу посевного стандарта», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, на субсидирование приобретения семян в текущем году в местном бюджете предусмотрено 11,8 млрд тенге.

    «Что касается удобрений, то по данным акиматов областей, на текущий год запланировано внесение 670,2 тыс. тонн удобрений, что на 43,7 тыс. тонн больше прошлого года. По состоянию на 7 июня аграриям отгружено 396,1 тыс. тонн минеральных удобрений, всего заключено договоров на отгрузку 478,3 тыс. тонн минеральных удобрений. Оставшийся запланированный объем удобрений будет внесен осенью», - пообещал министр.

    Он напомнил, что на субсидирование приобретения минеральных удобрений предусмотрено 38,4 млрд тенге.

    Ранее сообщалось, что более 13 млн тонн урожая пшеницы планируют собрать в Минсельхозе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    4 Сильные дожди идут в СКО
    5 Башенный кран упал в Астане