Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Оставшимся утром без связи начислят бонусный интернет-трафик - Kcell/Aktiv

    17 Июля 2023, 12:25

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Работа сервисов Kcell/Activ полностью восстановлена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 10:00 была полностью восстановлена работа сервисов передачи данных для абонентов Kcell/Аctiv. Ппроблемы со связью наблюдались этим утром у абонентов оператора в Астане и ряде других городов», - прокомментировали в пресс-службе компании.

    В компании также сообщили, что всем, кого затронула техническая проблема, будет начислен бонусный интернет-трафик 10 Гб.

    Напомним, что с утра пользователи сотовой связи kcell/aktiv пожаловались на проблемы со связью. В компании выявили факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов северной и восточной частях Казахстана.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Интернет Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    67 актюбинских сел подключат к интернету в 2023 году
    IT-сфера еще не достигла пика своего развития – Константин Ильницкий о цифровизации в Карагандинской области
    Потребление Интернета в Казахстане выросло в три раза с 2018 года
    Связь 5G запустят в этом году в Костанае
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах