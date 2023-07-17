Оставшимся утром без связи начислят бонусный интернет-трафик - Kcell/Aktiv

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Работа сервисов Kcell/Activ полностью восстановлена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 10:00 была полностью восстановлена работа сервисов передачи данных для абонентов Kcell/Аctiv. Ппроблемы со связью наблюдались этим утром у абонентов оператора в Астане и ряде других городов», - прокомментировали в пресс-службе компании.

В компании также сообщили, что всем, кого затронула техническая проблема, будет начислен бонусный интернет-трафик 10 Гб.

Напомним, что с утра пользователи сотовой связи kcell/aktiv пожаловались на проблемы со связью. В компании выявили факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов северной и восточной частях Казахстана.