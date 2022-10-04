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    Оставшихся в затопленных Каспием машинах двух человек спасли в Атырауской области

    4 Октября 2022, 14:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Людей, оставшихся в затопленных Каспием машинах, спасали в Атырауской области сотрудники ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 3 октября пришло сообщение, что в Исатайском районе в 55 км от села Аккистау в районе населенного пункта Манаш из-за сильного прилива на берегу Каспийского моря два автомобиля с людьми оказались в воде. Самостоятельно выбраться не могут.

    На поиски выехали сотрудники пожарной части Исатайского района ДЧС Атырауской области, пограничники поста Жанбай и полицейские. Затопленные автомобили были найдены. Эвакуированы и доставлены в село Аккистау Исатайского района два человека. Их состояние удовлетворительное.

    Кадр из видео





    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео МЧС Спасение
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