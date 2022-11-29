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    Оставшихся на дороге 35 человек спасли в Туркестанской области

    29 Ноября 2022, 12:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба МЧС РК сообщила о том, что спасатели помогли 35 гражданам, застрявшим на трассе в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

    «29 ноября 2022 года на пульт 112 поступило сообщение о том, что в 55 км автодороги Кентау-Шолаккорган на перевале Ащысай в связи с гололедом образовался затор из двух грузовых и восьми легковых автомобилей с пассажирами.

    Прибывшими на место ЧС спасателями отбуксировано два грузовых и восемь легковых автомобилей. 35 человек, в том числе двое детей спасены. Они в медицинской помощи не нуждались.

    В аварийно-спасательной операции были задействованы 13 сотрудников и две единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

    ДЧС Туркестанской области призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК в Telegram-канале.


    Фото: gov.kz
    Туркестанская область Транспорт Дороги Погода Спасение
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