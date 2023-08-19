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    Оставшиеся в Атырауской области без воды жители двух сел получили ее из водовода «Астрахань - Мангышлак»

    19 Августа 2023, 15:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Оставшиеся в Атырауской области без воды жители двух сел в Курмангазинском районе получили ее из магистрального водовода «Астрахань - Мангышлак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата Курмангазинского района, чрезвычайная ситуация произошла в селах Жапырык и Бузауслан. В связи с резким обмелением устья речки Бузауслан, вытекающей из реки Шароновка, подача питьевой воды в села была прекращена. Вода доставлялась жителям бесплатно водовозами. Для решения проблемы обеспечения местных жителей качественной питьевой водой было осуществлено подключение к водоводу «Астрахань-Мангышлак» двух водоочистных сооружений. Это позволило наладить снабжение водой не только сел Жапырык и Бузауслан Курмангазинского сельского округа, но и населенных пунктов в Енбекшинском и Алгинском сельских округах.

    На сегодняшний день на речке Бузауслан ведутся дноуглубительные работы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Вода
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