Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оставшаяся одна в аэропорту Анталии 15-летняя девочка сегодня благополучно вернулась в Казахстан. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала мама девочки Асыл Несипбаева. По ее словам, в отношении казахстанки, которая оставила несовершеннолетнюю в другой стране, возбуждено уголовное дело.

«Дочка приземлилась в Казахстане. Сейчас она едет домой. Нам оказало содействие Министерство иностранных дел РК. Она находилась в отеле вместе с туристами, с которыми должна была вылететь. В 12 часов ночи у них был трансфер из отеля. С туристами она прилетела в страну», - пояснила мама 15-летней девочки.

По ее словам, Консульство выдало ей справку на вылет. С этой справкой она смогла добраться в страну.

«Наш МИД сопровождал дочку чуть ли не до борта самолета. Досконально сотрудники МИДа разузнали: с кем летит, когда и как летит», - рассказала Асыл Несипбаева.

Отец девочки, который остался в Турции на самоизоляции, в курсе произошедшего. С женой бывшего мужа Асыл Несипбаева поговорила по прилету в Казахстан.

«Мы встретили ее в аэропорту. Я написала заявление в полицию о привлечении ее к ответственности. Квалификацию с нами определяли органы. В 18:35 вечера вчера она прилетела, ее сразу доставили в отдел полиции, где она написала заявление. Меня признали потерпевшей. Возбудили уголовное дело по статье 119, часть 1», - пояснила мама девочки.

По ее словам, мачеха, проясняя ситуацию, сослалась на то, что паспорт потерял ребенок.

«Конечно, не так. Как мой ребенок может потерять паспорт. Зачем ей вообще это нужно на отдыхе. Сейчас она ссылается на то, что потеряла паспорт, поругалась с супругом. Мы ждем Томирис (имя девочки). Дальше будем ее опрашивать. Выясним все обстоятельства, как все было», - добавила Асыл Несипбаева.

Ранее сообщалось о том, что казахстанка потеряла паспорт 15-летней девочки - дочери своего гражданского мужа - и оставила ее в аэропорту Анталии в Турции, сама улетев в Казахстан.