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    Оставившую целый микрорайон без тепла и воды аварию устранили в Атырау

    19 Января 2023, 13:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В микрорайоне Нурсая города Атырау устранена неисправность на магистральном трубопроводе. Восстановлена подача тепла и воды в 87 многоэтажных домов и школу. Занятия в школе проходят в обычном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «Общая длина магистрального теплопровода в микрорайоне Нурсая составляет 3045 метров, диаметр - 426 мм. Для устранения аварии потребовалась сварка. Позже был проведен процесс наполнения теплопровода горячей водой. В работе было задействовано 15 сотрудников и 9 единиц техники предприятия»,- сообщил вице-президент-главный инженер АО «АтырауЖылуЖүйелері» Алибек Темиргалиев.

    При более точном подсчете было установлено, что без тепла и воды остались не 100, а 87 многоэтажек. Подача тепла и воды в жилые дома и школу восстановлена. По словам директора средней общеобразовательной школы №40 Жанаргуль Атшыбаевой, сегодня, 19 января, занятия в учебном заведении проходят в штатном режиме.

    Ранее сообщалось, что многоэтажные дома в микрорайоне Нурсая остались без отопления в Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Происшествия Атырау
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