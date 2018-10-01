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Остаться должны только лучшие - Президент о полицейских

5 Октября 2018 12:50 246
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Остаться должны только лучшие - Президент о полицейских

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев рассказал, какими хочет видеть полицейских после проведения модернизации органов внутренних дел, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов, в первую очередь, нашей полиции. Полиция должна оказаться помощником человека, а не палкой для наказания», - сказал Президент в своём ежегодном Послании народу Казахстана. 

Глава государства считает, что необходимо изменить подход к обучению полицейских. На эту работу нужно привлекать образованных юристов.

«Полицейская академия на западе за 6 месяцев готовит. А у нас 5 лет учим - и кого выпускаем? Надо утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения, подготовку и отбор кадров через полицейские академии. Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Только лучшие должны остаться, остальные должны уйти», - отметил Н.Назарбаев.

Президент добавил, что сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем фронте борьбы с преступностью и защищают от нее граждан, не редко рискуя жизнью. 

«Никто из вас не знает, за годы независимости погибло 770 полицейских на этих путях. А то все думают, как полицейский, так обязательно надо плохими словами называть. А чуть что, идут за помощью к ним», - заключил Президент. 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Анеля Касымова

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