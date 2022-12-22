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    Остаться без специалистов в сфере лесного хозяйства может Казахстан

    22 Декабря 2022, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуация с лесными пожарами в стране достигла своего критического уровня. Об этом заявила депутат Сената Айгуль Капбарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны, сенатор акцентировала внимание на основных проблемах, с которыми сталкиваются лесники в период пожароопасных ситуаций. В их числе несвоевременное прибытие автотранспорта с цистернами воды к очагам возгорания из-за слишком дальнего расположения, отсутствие современных воздушных средств, неполное обеспечение служебным транспортом, спецодеждой и другое.

    «Если мы хотим сохранить природу Казахстана, сегодня мы должны улучшить положение лесников. Тушение лесных пожаров в первую очередь входит в обязанности лесников, так как сотрудники ЧС обычно приходят на помощь лишь в случае большого пожара. Вместе с тем, до прибытия такой помощи, лесникам не хватает имеющегося материально-технического обеспечения и численности сотрудников, чтобы не допустить распространения огня. Все мы знаем, что последствия пожара приводят к непоправимым потерям», - отметила Айгуль Капбарова на пленарном заседании Сената.

    Депутат также обозначила серьезные проблемы в области лесного хозяйства. Сенатор подчеркнула, что с каждым годом количество квалифицированных сотрудников лесхозов становится все меньше из-за того, что нынешние сотрудники выходят на пенсию, а молодежь ввиду низкой зарплаты не желает приходить им на смену.

    «Через несколько лет в этой области может вообще не остаться специалистов. Просим рассмотреть комплекс мер, предусматривающих обновление материально-технической базы лесных и природоохранных учреждений и 100 % обеспечение их в соответствии с нормативами в течение следующих трех лет, повысить зарплату работникам лесных учреждений и особо охраняемых природных территорий не менее чем в два раза, для решения проблемы дефицита кадров», - добавила А. Капбарова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экология Сенат Общество Алихан Смаилов
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