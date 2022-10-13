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    Остановочные комплексы стандартизируют в Алматы

    13 Октября 2022, 11:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым просила установить названия на всех автобусных остановках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совершенно справедливо. У нас, к сожалению, в городе автобусные остановки не стандартизированы. Мы получили полномочия по разработке дизайн-кода города, включая остановочные комплексы. Возьмем бенчмарки. Со следующего года мы приведем в порядок этот вопрос. Остановки будут иметь стандартизированные вещи: название, маршрут и т.д. Надеемся, с 1 января 2023 года мы начнем менять эту ситуацию», - ответил аким Алматы Ерболат Досаев на вопрос жительницы Ауэзовского района.

    В своем докладе аким также заявил, что в целях развития транспортной инфраструктуры в районе ведется работа по установке двух новых остановочных комплексов по западной стороне улицы Саина между улицами Жандосова и Шаляпина и по южной стороне улицы Кабдолова между Саина и Алтынсарина. Работы будут завершены до конца 2022 года.

    Ранее аким Алматы прокомментировал вопрос строительства LRT.


    Фото:gov.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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