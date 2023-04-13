Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Остановку перевалки и приема нефти на КТК объяснили в Минэнерго

    13 Апреля 2023, 17:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики прокомментировали остановку морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) остановлен на плановый ремонт на 72 часа. Остановка производится по заранее объявленному графику», - сообщили в пресс-службе министерства.

    Ранее сообщалось, что морской терминал КТК с 10 апреля не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не производит прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Промышленность Нефть Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Началась отгрузка казахстанской нефти из Джейхана в направлении Румынии
    Ануар Битанов назначен зампредседателя правления НК «QazaqGaz»
    КМГ и Glencore обсудили перспективы совместного сотрудничества
    До 5,4 млн тонн планируют довести объем переработки нефти на Атырауском НПЗ
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Какой будет погода в период посевной в СКО
    Новости партнеров