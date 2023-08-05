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    Остановку добычи нефти в «Озенмунайгазе» прокомментировали в КазМунайГазе

    5 Августа 2023, 22:27

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - АО НК «КазМунайГаз» прокомментировали временную остановку добычи нефти «Озенмунайгаз», передает МИА «Казинформ».

    «4 августа с 18:25 по 18:50 по местному времени сработала противоаварийная защита специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) из-за сбоев в подаче электроэнергии. Временно были обесточены 3 140 скважин АО «Озенмунайгаз». В 18:50 подача электроэнергии возобновлена. В настоящее время АО «Озенмунайгаз» осуществляет добычу нефти», - пояснили в пресс-службе компании.

    АО «Озенмунайгаз» ранее сообщал, что аварийные отключения электроэнергии отрицательно сказываются на добыче нефти, но заработная плата работников АО «Озенмунайгаз» выплачивается полностью и регулярно, рабочие места сохранены.

    Напомним, сегодня из-за перебоев с электричеством приостановилась работа более 3 тысяч добывающих скважин и 36 агрегатов поддержания пластового давления АО «Озенмунайгаз».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КазМунайГаз Мангистауская область Нефть Регионы Казахстана
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