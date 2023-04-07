Остановить рост цен на продукты просит организация защиты прав потребителей Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Цены на продукты в супермаркетах Бельгии в марте текущего года стали на 20% дороже, чем в 2022 году. Поэтому местная организация защиты прав потребителей «Test Achats» предлагает федеральному правительству ограничить цены на определенные продукты, такие как хлеб, молоко, овощи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Правительству следует «заморозить» цены на сто наименований продуктов на три месяца, чтобы люди не столкнулись с финансовыми проблемами при их покупке в свете стремительного роста инфляции, сообщили бельгийской прессе в Организации по защите прав потребителей Test Achats.

«Мы находимся в исключительной ситуации, когда потребителям стало труднее покупать доступные основные продукты», — заявила пресс-секретарь организации Лаура Клэйс по фламандскому радио.

Предложение стало актуальным после того, как в Греции, а также недавно во Франции приняли т.н. «антиинфляционную корзину», включающую предметы первой необходимости.

Данная мера гарантирует, что потребители не столкнутся с проблемами роста цен на основные продукты.

«Если они (Греция,Франция) могут это сделать, почему мы не можем?» - говорит Л.Клэйс.

«Энергетический кризис превратился в продовольственный кризис», — добавила она.

В то время как в Test-Achats признали, что федеральное правительство уже предприняло усилия для защиты покупательной способности — например, с помощью базовой компенсации в связи с ростом цен на энергию — Л.Клэйс добавила, что «отчаянные времена все же требуют действенных мер».

«Мы знаем, что ресурсы правительства ограничены, но мы считаем, что решения должны быть рассмотрены. Мы не считаем такую ​​антиинфляционную корзину плохой идеей, поэтому мы ее и предлагаем, — сказала она. - Как это должно быть улажено и кто должен платить, можно будет решить позже».

Однако министр труда Фландрии Джо Броунс сказал изданию Het Laatste Nieuws, что если правительство пойдет на заморозку цен - поставщики могут обанкротиться.

Торговая организация Comeos также не поддерживает предложение об «антиинфляционной корзине», поскольку, по их словам, прибыль супермаркета уже низкая, а давление на фермеров будет только увеличиваться.

«Супермаркеты действительно могут какое-то время реализовывать товары в убыток», — согласна Клэйс.

«Но мы находимся в исключительной ситуации, когда потребителям стало очень трудно покупать основные продукты, поэтому необходимо найти решение. Если торговые сети и правительство говорят, что наша идея плохая, им предлагается придумать лучшую» - спрашивает представитель организации по защите прав потребителей.



