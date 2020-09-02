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    Останки участника ВОВ перезахоронили в Кызылординской области

    2 Сентября 2020, 16:40

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Аральском районе Кызылординской области состоялась церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны Келиса Жиенбаева, который в 1942 году отправился на фронт и спустя год в одном из боев пропал без вести. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Останки доставили военным бортом Военно-воздушных сил Казахстана. А после передачи родственникам они были перезахоронены с соблюдением воинских ритуалов.

    В прошлом году в ходе поисковой операции в рамках акции «Вахта памяти» на территории Зубцовского района Тверской области Российской Федерации были обнаружены останки военнослужащего, погибшего в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На основании экспертизы солдатского медальона были установлены его личные данные. Погибшим оказался красноармеец Келис Жиенбаев, призванный из Аральского района Кызылординской области.

    Дальнейшая подготовительная работа по передаче и перезахоронению останков воина-казахстанца прошла при содействии Аппарата военного атташе при Посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации во взаимодействии со структурными подразделениями Министерства обороны РК. Колоссальную помощь в поиске родственников оказал Московский городской поисковый центр.

    «Моя мама всегда мечтала, чтобы останки отца были найдены и захоронены на родной земле, но, к сожалению, год назад она ушла из жизни, так и не дождавшись этого дня. И вот сегодня мечта моей покойной мамы сбылась. Мы очень рады и благодарны за это», - поблагодарил военнослужащих и поисковиков внук погибшего солдата Мухтар Казбеков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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