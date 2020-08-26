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    Останки солдата ВОВ из Павлодарской области нашли в России

    26 Августа 2020, 00:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Ленинградской области РФ нашли останки красноармейца из Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2019 году российским поисковым отрядом «Переправа» из города Лодейное Поле

    в ходе поисковых работ в районе посёлка Свирьстрой из воронок подняли 55 останков 314-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Казахской ССР. Среди
    поднятых - наш земляк Сагайдак Николай Петрович 1907 года рождения, призывался из
    Павлодарской области, Лозовского района, села Образцовка, - рассказал Александр Шитов, командир отряда «Майдан жолы», занимающегося поиском останков советских солдат на полях сражений Великой Отечественной войны. - Поисковый отряд «Майдан жолы» в течение месяца нашёл родственников, проживающих в Павлодаре и Экибастузе».
    Из архивных данных было установлено, что местом, где нашли остатки красноармейюйца, было место атаки первого батальона 1076-го стрелкового полка этой дивизии в сентябре 1941 года. Задачей подразделения было выбить финские оккупационные войска из посёлка Свирь-3 (ныне - посёлок Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области). Только
    около 160 бойцов и командиров из числа личного состава первого батальона 1076-го стрелкового полка пропали без вести в боях за этот посёлок, не считая погибших.
    «На месте поднятых 55 бойцов первого батальона 1076-го стрелкового полка 314-й стрелковой дивизии Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» планирует установить памятный знак (пятиконечный обелиск), - дополнил А. Шитов. - 314-я стрелковая дивизия боевое крещение приняла шестого сентября 1941 года в районе города Лодейное Поле; с сентября 1941 по июнь 1942 года сдерживала натиск финской армии, которая угрожала Ленинграду с севера, не допуская соединения финнов с немецко-фашистской армией».
    По словам Александра Шитова, о подвиге казахстанцев свидетельствует и тот факт, что в сентябре-октябре 1941 года, пока не подошло подкрепление, 314-я дивизия удерживала фронт протяженностью 110–120 километров, хотя рассчитана была примерно на десять-двенадцать километров, и попытки подразделений Финляндии соединиться с войсками Германии, наступавшими с юга, были сорваны.
    «Этому содействовали частные наступательные бои 314-й дивизии. Остановили финнов здесь - в Лодейном Поле. Причём врага не просто остановили, его так и не пустили дальше до самого 1944 года, когда уже мы начали своё победное наступление, завершившееся полной
    капитуляцией Финляндии», - дополнил А. Шитов.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Россия
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