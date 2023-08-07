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    Останки самого тяжелого обитателя планеты обнаружили ученые в Перу

    7 Августа 2023, 16:50

    ЛИМА. КАЗИНФОРМ - Во время раскопок в долине Ика на юге Перу были обнаружены массивные кости, принадлежавшие, возможно, самому тяжелому животному, когда-либо жившему на планете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Древний кит, плававший по морям около 39 миллионов лет назад, вероятно, весил в два-три раза больше, чем его потомок - синий кит.

    Исследователям потребовались годы, чтобы извлечь гигантские окаменелости из камня и определить, что они принадлежали — киту, которого они назвали Perucetus colossus.

    Обладая такой огромной массой тела, существо, вероятно, обитало в мелководье и использовало волнообразный стиль плавания.

    Кроме того, высоко в канадских Скалистых горах ученые обнаружили удивительно хорошо сохранившиеся окаменелости медузы возрастом 505 миллионов лет, открыв ранее неизвестный вид с 90 пальцеобразными щупальцами.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Южная Америка Мировые новости
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