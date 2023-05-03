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    Останки пропавшего австралийского рыбака обнаружили внутри крокодила

    3 Мая 2023, 09:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Останки пропавшего во время рыбалки австралийца обнаружили в желудке крокодила, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    65-летнего Кевина Дармоди в последний раз видели в субботу в Кеннеди-Бенд, месте обитания гребнистых крокодилов, в отдаленной части северного Квинсленда.

    После двухдневных поисков в этом районе полиция усыпила двух крупных крокодилов и обнаружила в них человеческие останки.

    Тело еще официально не опознано, однако, по словам полицейских, это «трагический конец» поисков мужчины.

    Мистер Дармоди был опытным рыбаком и известным членом общины Кейп-Йорка.

    Два крокодила, длиною 4,1 м и 2,8 м, были застрелены в понедельник примерно в 1,5 км от того места, где Дармоди видели в последний раз.

    Человеческие останки были обнаружены только внутри одной из рептилий, но специалисты по охране дикой природы считают, что к инциденту причастны обе.

    По словам других рыбаков, которые в тот день были вместе с мистером Дармоди, момент нападения они не видели, но сообщили, что слышали его крик и сильный всплеск воды.

    «Я помчался вниз… но его не было видно, только его сланцы на берегу и ничего больше», — сказал его друг Джон Пейти в интервью Cape York Weekly.

    Крокодилы довольно распространены в тропической северной части Австралии, но нападения на людей случаются редко. Смерть Дармоди — всего лишь 13-е нападение со смертельным исходом в Квинсленде с момента начала ведения учета в 1985 году.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Мировые новости Австралия
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