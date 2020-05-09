Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Останки погибшего в годы ВОВ воина-казахстанца доставили на Родину

    9 Мая 2020, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане начался с особенного события. Военным бортом на столичную авиационную базу ранним утром были доставлены останки казахского солдата, который погиб в октябре 1942 года в боях под Смоленском, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Останки военнослужащего были обнаружены в начале апреля в Тёмкинском районе Смоленской области при проведении поисково-разведывательной экспедиции. Благодаря сохранившемуся медальону удалось установить имя бойца. Неизвестным солдатом оказался Медет Аманжолов родом из села Жастерек Шетского района Карагандинской области. Перед войной он был призван в армию и в 1941-ом сразу отправился на фронт, в возрасте 24 лет. Последним местом его службы была отдельная разведрота 125-й отдельной стрелковой бригады.


    Как оказалось, родные солдата до сих пор живут в Шетском районе. В 1942 году семья получила письмо о том, что Медет Аманжолов героически погиб, защищая Смоленск. Много лет потомки безуспешно пытались найти место его захоронения, и вот спустя 78 лет солдат вернулся на Родину.

    Семья хотела лично поехать на место захоронения, но в нынешней ситуации с коронавирусом это стало невозможным. Вернуть останки казахского солдата на Родину удалось силами военной авиации. В ближайшее время они будут переданы родственникам для перезахоронения с воинскими почестями на кладбище Агадырь Шетского района.

    Автор:

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подготовку многотомника по истории Казахстана поручил завершить Глава государства
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО