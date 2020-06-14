Останки погибшего в годы ВОВ под Смоленском казахского солдата перезахоронили на родине

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Останки воина-казахстанца Умирзака Казанкапова, погибшего в годы Великой Отечественной войны под Смоленском, перезахоронили на родной земле. Специальным бортом они были доставлены из России в Казахстан, на малую родину солдата – город Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Памятная церемония состоялась в доме офицеров Семейского гарнизона. В ней приняли участие командование войск регионального командования «Восток», представители городского акимата, городского Совета ветеранов войны и труда и родственники воина.

Умирзак Казанкапов погиб 14 августа 1942 года, когда в составе 120-ой отдельной стрелковой бригады участвовал в Ржевско-Сычевской наступательной операции. Спустя 78 лет родственники узнали о месте его гибели и смогли перезахоронить на родной земле.

Останки воина были найдены поисковым отрядом «Кобальт» Московской общественной организации «Поиск» во время полевого выезда на территории Темкинского района Смоленской области. Личность военнослужащего установлена на основании хорошо сохранившегося бланка солдатского медальона образца 1925 года.

Поисковый отряд очень долго искал родных солдата. В результате городе Семей нашли правнука Умаргали Мадияра, а в Павлодаре – правнучку Ляззат Казанкапову. Командир поискового отряда «Кобальт» вместе с останками солдата передал родным его личные вещи: каску, саперную лопату, мыльницу, кружку, медальон, вкладыш в рамке, историческую справку и медаль с документами.

Как отметил командующий войсками регионального командования «Восток», Победа в Великой Отечественной войне – особое событие в мировой истории. На эту войну было отправлено 1,2 миллиона казахстанцев, и из них не вернулись более 600 тысяч человек. Трагическая судьба сложилась у пропавших без вести – около 270 тысяч солдат и офицеров, не вернувшихся с войны.

«Мы склоняем головы перед светлой памятью Умирзака Казанкапова, который не вернулся с войны, перед памятью родных, однополчан и друзей. Скорбим о человеке, который героически погиб. Хотелось бы выразить слова огромной благодарности всем тем, кто принимал активное участие в проведении кропотливой поисковой работы для увековечения героев войны», – добавил генерал-майор Асан Жусупов.

Останки погибшего солдата перезахоронили с воинскими почестями на кладбище в городе Семей.



