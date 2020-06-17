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    Останки погибшего в годы ВОВ казахстанца идентифицировали в России

    17 Июня 2020, 14:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В России установили личность погибшего в годы ВОВ казахстанца. Им оказался гвардии сержант Валий Жанкушуков, призванный на фронт из Алма-Атинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Судьбу гвардии сержанта Жанкушукова 1921 года рождения, уроженца Алма-Атинской области Казахской ССР, установили российские поисковики отряда «Бастион». Одиннадцатого мая 2019 года останки солдата были обнаружены в ходе полевого выезда на территории Духовщинского района Смоленской области, вблизи деревни Плющево», - сообщил командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы».
    Личность военнослужащего установлена, по его словам, благодаря экспертизе на основании сохранившегося бланка со слабо видимыми рукописными записями. В бланке указано, что местом проживания сержанта Жанкушукова был колхоз имени Кирова №374 (или 344) Кугалинского района Алма-Атинской области.


    ​«В архивных документах Центрального архива Министерства обороны числится: Жанкушуков Валий. Донесение о безвозвратных потерях. Дата рождения: __.__.1922. Место рождения: Казахская ССР, Алма-Атинская обл. Дата и место призыва: Гвардейский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Гвардейский р-н. Воинское звание: гв. сержант. Последнее место службы: 48 гв. стрелковый полк 17 гв. стрелковая дивизия. Дата выбытия: 14.08.1943. Причина выбытия: убит», - процитировал А. Шитов содержание документа.
    Первичное место захоронения казахстанского воина - Смоленская область, Духовщинский район, в 150 метрах восточнее деревни Плющево.
    «Нужно помочь найти родню нашего земляка, просим всех неравнодушных людей подключиться к поиску семьи погибшего!» - сообщил командир павлодарского отряда «Майдан жолы».


    Автор:

    Антон Гагарин

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