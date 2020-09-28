Останки погибшего на войне казахстанца привезут на Родину из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественное объединение «Atamnyn Amanaty» доставит в Казахстан останки казахстанского солдата Тикшекеева Кайыржана, найденного в марте текущего года специализированным поисковым объединением «Вертикаль» (Украина). Боец считался пропавшим без вести в годы Второй мировой войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу объединения.

Доставка останков казахстанского солдата Тикшекеева Кайыржана в Казахстан будет произведена в ближайшие 10 дней.

Тикшекеев Кайыржан родился в 1916 году. Является уроженцем Северо-Казахстанской области. Призван на фронт в феврале 1940 года. В данный момент останки бойца переданы военному атташе Республики Казахстан в Украине (Киев). После транспортировки в Казахстан останки бойца будут переданы внуку Тикшекееву Марату. Торжественное захоронение бойца будет произведено в селе Даукара Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Содействие в организации церемонии захоронения бойца на родной земле окажет акимат Северо-Казахстанской области.

В ходе онлайн-брифинга заместитель председателя правления общественного объединения «Atamnyn Amanaty» Райгуль Мушанова сообщила следующее:

«Ранее мы привезли в Казахстан останки четырех солдат, это пятый. Нашими поисковиками и поисковиками с Украины была проделана огромная работа. Украинские поисковики нашли останки, а наши поисковики уже здесь, в Казахстане, искали родственников бойца. Нам удалось соединить оба конца. Для нас огромная честь разделить радость Тикшекеева Марата, который спустя почти 80 лет нашел своего деда, которого искали его отец, мать и все родные, которые знали о трагической судьбе бойца. Мы благодарим всех, кто проделал этот огромный путь вместе с нами».

Поиски Тикшекеева Кайыржана проводились близкими на протяжении долгого времени. И вот в этом году удалось найти его останки и организовать транспортировку в Казахстан.

«История поиска моего деда длилась почти 80 лет. Тикшекеева Кайыржана искала его мама – Жамиля. Он был единственным сыном. Последнее его письмо было отправлено в июле 1941. После этого она потеряла связь с сыном. Чуть позже было получено оповещение, в котором говорилось, что он пропал без вести. Деда искала моя бабушка и отец. В 2004 году отца не стало. Он оставил мне все 12 писем деда. Я бережно храню все фото, на которых изображен мой дед. Отец завещал мне, что дальше поиском должен заняться я. В 2009 году мы дали поминальный обед. И вот в этом году с Украины пришла хорошая весть – нашли нашего деда. Мы были очень рады», - говорит внук солдата Тикшекеев Марат.

«10 марта текущего года при проведении полевых поисковых работ в Киевской области, Макаровского района, в селе Боровка мы нашли четырех бойцов. Один из которых оказался казахом Кайыржаном Тикшекеевым. При нем был личный опознавательный знак (бумажный вкладыш личного опознавательного знака был в форме карболитового шестигранного медальончика и носился в специальном маленьком левом кармане галифе), благодаря которому после экспертизы удалось установить данные на этого бойца. Место, на котором мы нашли бойца – это поле пахотное, на котором выращивается разная культура. На данный момент там выращивается кукуруза. Это не братская могила, это ячейка, в которой был боец. Это ячейка, в которой он принял свой последний бой и это позиция 28-ой горно-стрелковой дивизии, которые обороняли Киев в 1941 году» - руководитель специализированного поискового объединения «Вертикаль» Владимир Жарко.

Напомним, 18 сентября Генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов на плацдарме «Невский пятачок» принял участие в торжественно-траурном церемониале, посвященном перезахоронению останков бойцов и командиров Красной Армии.







