Останки казахстанского воина перезахоронили в Ленинградской области РФ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, накануне светлого праздника Дня Победы, в городе Любань Тосненского района Ленинградской области состоялась церемония перезахоронения останков 15 советских солдат, одним из которых оказался казахстанский воин, уроженец Семипалатинской области Акан Махатаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства Казахстана в России.

Как сообщает ведомство, останки солдат были найдены в декабре 2020 года во время ремонта дороги федеральной трассы М-10 «Россия».

По мнению экспертов, останки принадлежат бойцам отдельного батальона автоматчиков и 2-го отдельного стрелкового батальона 1-й отдельной стрелковой бригады. Они погибли зимой 1944 года в боях за освобождение Любани в ходе Новгородско-Лужской наступательной операции.

«Благодаря сохранившемуся солдатскому медальону удалось установить личность одного из них. Им оказался уроженец Семипалатинской области Акан Махатаев, 1912 года рождения. Он был призван на фронт в 1942 году и с 1944 года числился пропавшим без вести.

При информационном и организационном содействии Посольства, нашлись родственники казахстанского солдата, которые специально прибыли на памятную церемонию в Любань. Его сын Абжан Аханов, внук Серижан Абжанов с супругой и сыном в ходе траурного мероприятия бросили в братскую могилу горсть родной для бойца семипалатинской земли», - говорится в сообщении МИД.



