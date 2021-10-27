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    Останки казахстанского солдата доставили на Родину

    27 Октября 2021, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиация Нацгвардии помогла вернуть в Казахстан из Украины солдата, героически погибшего в Великой Отечественной войне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    26 октября военный самолет Национальной гвардии доставил останки казахстанского солдата Оксикбая Бозарбаева, погибшего в Великой Отечественной войне на территории Украины.

    Спецсамолет из Киева приземлился в 19:00 на территории воинской части 19232 Министерства обороны Республики Казахстан. В честь казахстанского солдата выстроилась рота Почетного караула, военный оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. В церемонии встречи героя приняли участие представители Министерства обороны, Национальной гвардии Республики Казахстан, общественного объединения «Атамның аманаты» и личный состав воинской части.

    «Общественное объединение «Атамның аманаты» в этом году сумело организовать возвращение на Родину останков девяти соотечественников, несмотря на сложности, связанные с глобальной пандемией. Особенность сегодняшней ситуации в том, что наша организация впервые привезла в страну казахстанского солдата, погибшего в Великой Отечественной войне. Благодарим поисковую команду «Плацдарм» за помощь. Они нашли останки солдата и идентифицировали их. Также благодарим Посольство Республики Казахстан в Украине, руководство Национальной гвардии и Министерства обороны Республики Казахстан за организацию доставки и торжественной встречи героя. Мы считаем, что эта работа очень важна для сохранения памяти о героизме и воспитания молодого поколения», - сказал председатель правления общественного объединения «Атамның аманаты» Мурат Молдагалиев.

    Казахстанский солдат Оксикбай Бозарбаев ушел на фронт из села Алгабас Туркестанской области. Он проявил героизм в Сталинградской битве и был удостоен нескольких наград. Храбро сражаясь в неравном бою с гитлеровцами, погиб и остался лежать в земле Донецкой области Украины. Сегодня в селе Алгабас живут его внуки, носящие фамилию Оксикбаев. По словам Мурата Жанатаевича, тело казахстанского солдата в родное село доставит специальный борт Министерства обороны РК. Солдата встретят его потомки, а также представители акимата Туркестанской области и общественных организаций и как положено захоронят в родной земле.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Украина
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