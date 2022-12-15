Останки фронтовика Сапарбая Имахаева торжественно захоронили в родной жуалынской земле

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане состоялось перезахоронение останков воина Великой Отечественной войны Сапарбая Имахаева. Останки солдата были доставлены накануне из Новгородской области Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Останки воина Великой Отечественной войны Сапарбая Имахаева были доставлены накануне из Новгородской области Российской Федерации на Родину солдата, в Жуалынский район Жамбылской области военно-транспортным самолетом, - сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК подполковник Дина Мухаринова. – Когда солдат уходил на фронт, этот район назывался Джувалинский, и относился к Южно-Казахстанской области».

В 1939 году Сапарбай Имахаев в возрасте 23 лет был призван в ряды Советской армии Сайрамским райвоенкоматом, а с началом Великой Отечественной войны он вместе со своим подразделением вступил в освободительные бои. Пропал без вести Сапарбай Имахаев в январе 1943 года. С того времени информации о нем не было, и его родные ничего не знали о его судьбе, пояснила спикер.

В настоящее время в ауле Таттибай Дуйсебай Жуалынского района проживает внучатый племянник Сапарбая Имахаева – Космурат Имахаев. Он и его родные искали и ждали своего родственника более восьмидесяти лет. И прибытие останков Сапарбая Имахаева на Родину стало грустным, но долгожданным возвращением героя на Родину.

Родственники подготовили все необходимое для торжественного захоронения останков своего героического предка.

«Сапарбай Имахаев – это мой дядя, он родной брат моего отца, мы долго искали и ждали его, старшее поколение не дождалось, – с грустью рассказывает, Космурат Имахаев, – Но пусть даже годы спустя, но он вернулся на Родину, чтобы упокоиться в родной земле. Для нас это важное событие в жизни нашей семьи».

Все население аула Таттибай Дуйсебай собралось около сельской мечети, чтобы встретить останки своего земляка. Военнослужащие регионального командования «Юг» оказали воинские почести своему старшему боевому товарищу.

«Для военнослужащих регионального командования «Юг» принять участие в торжественных проводах нашего земляка, солдата, воевавшего и погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны, – это дело чести», – отметил, заместитель командующего войсками РгК «Юг» по воспитательной и идеологической работе полковник Ораз Кучуков.

Останки Сапарбая Имахаева были обнаружены и переданы в Казахстан в результате совместной деятельности казахстанского ОО «Atamnyn Amanaty» и поискового отряда «Находка» из Демянского района Новгородской области.

Общественное объединение «Atamnyn Amanaty» является единственной организацией в Казахстане, которая занимается системной поисковой, архивно-розыскной работой по установлению мест захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время Второй мировой войны и увековечением их памяти.

За прошедшие годы этим объединением совместно с Министерством обороны и Министерством иностранных дел РК, Посольством Республики Казахстан в Российской Федерации осуществлены мероприятия по доставке останков 12 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, на Родину, и торжественному захоронению с соблюдением воинских почестей, отметили в ведомстве.

Фото пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК



