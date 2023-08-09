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    Останки древнего ящера обнаружили в Австралии

    9 Августа 2023, 20:09

    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Австралии обнаружили останки нового вида гигантских земноводных, населявших страну около 247 миллионов лет назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Окаменелые останки существа были обнаружены бывшим фермером-птицеводом в Новом Южном Уэльсе.

    Эксперты говорят, что открытие может «переписать эволюцию земноводных в Австралии».

    Из-за сломанной садовой ограды в его доме в Умине Михаил Михаилдис обнаружил необычную окаменелость почти три десятилетия назад примерно в 90 минутах езды к северу от Сиднея.

    Вышедший на пенсию фермер-птицевод купил плиту из песчаника весом 1,6 тонны, чтобы решить эту проблему. Но когда он прорезал внешние слои камня, обнаружились очертания неизвестного существа.

    Он связался с Австралийским музеем в Сиднее по поводу своего открытия и в 1997 году передал окаменелость. Примечательно, что плита содержит «почти полный скелет» древнего ящера, определить его вид удалось только сейчас.

    Ученые в музее определили длину земноводного - примерно в 1,5 метра. Его тело напоминает тело саламандры. Недавно идентифицированный вид получил название Arenaepeton supinatus, что в переводе с латыни означает «песчаная лиана на спине».

    Ученые говорят, что хищное земноводное когда-то обитало в пресноводных озерах и ручьях Сиднея. Этот конкретный вид принадлежит семейству Temnospondyli: стойкие амфибии, пережившие два из пяти массовых вымираний на Земле, включая серию извержений вулканов, уничтоживших 70-80% всех динозавров 66 миллионов лет назад.

    Окаменелость будет выставлена в Австралийском музее в конце этого года.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости Австралия
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