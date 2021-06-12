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      Акмолинская область

    Останки акмолинских бойцов захоронят на родине спустя 79 лет

    12 Июня 2021, 16:18

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Мемориале Славы города Кокшетау состоялась памятная акция «Ерлікке тағзым», посвященная возданию воинских почестей участникам Великой Отечественной войны Камену Жуманову, Толеубаю Жумабекову и неизвестному бойцу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

    В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, представители посольства Российской Федерации, общественного объединения «Атамның аманаты», а также родственники погибших бойцов.

    В приветственном слове руководитель региона поблагодарил поисковую группу, отметив важность и значимость данных акций для подрастающего поколения.

    «Мы многое сейчас делаем для того, чтобы сохранить в памяти нового поколения примеры ратного подвига наших дедов и отцов, отстоявших Отечество от фашизма. Из 90 тысяч акмолинцев вернулись с войны более 37 тысяч. Мы гордимся, что среди более 500 героев казахстанцев значатся имена наших земляков, среди которых – Акан Курманов, Александр Герман, Николай Сергиенко и другие», - подчеркнул Е. Маржикпаев.

    За 4 года поисковиками отряда «Поколение» города Степногорск и «Көкше-іздеу» найдены останки и установлены места захоронений порядка 200 участников Великой Отечественной войны.

    Останки уроженцев Акмолинской области Камена Жуманова и Толеубая Жумабекова, призванных 21 февраля 1942 года Коргалжынским районным военным комиссариатом и погибших в один день после разрыва вражеского снаряда, найдены в апреле поисковым отрядом «Пионер» города Москвы в районе города Ржева Тверской области. Останки третьего бойца не удалось идентифицировать.

    После митинга останки солдата отправили для перезахоронения на родной земле в Коргалжынский район.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Общество
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