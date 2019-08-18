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    Останки 46 казахстанских воинов-фронтовиков найдены в России

    18 Августа 2019, 20:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские поисковики обратились к казахстанцам с просьбой помочь найти родственников 46 казахстанских солдат-фронтовиков, чьи останки были обнаружены в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эти солдаты были призваны из Казахстана, воевали игероически погибли в 1942 году в боях за город Холм Новгородской области. Захоронены в братской могиле близ города Холм. В первые годы войны было многонеразберихи и часто допускались неточности, в связи с чем существует большаявероятность, что потомки солдат не знают о месте захоронения своих героическихпредков. Наш поисковый отряд «Поколение» функционирует при поддержке акиматагорода Степногорска.

    Мы ездим на вахту памяти в Холмский район Новгородскойобласти. На места боев 8-ой гвардейской Панфиловской дивизии. Мы все знаем, чтонаша Панфиловская дивизия воевала под Москвой, а дальше у нас пробел. Какаясудьба была у этой дивизии? А после боев под Москвой ее переформировали, и сянваря 1942 по февраль 1944 она воевала два года на новгородчине, на холмской земле. Тамочень много наших земляков, которых уже нашли или еще находим», - поделился с МИА«Казинформ» председатель ОО ветерановВДВ города Степногорска «Десантное братство» и по совместительству командир поискового отряда «Поколение» Владимир Советов.

    По словам поисковика, за три года поездок на вахту памятибыли найдены родственники 4 бойцов, останки одного из них привезены на родину,и 22 июня в Кокшетау прошла церемония прощания с ним.

    «Вот этот список, что мы размещаем сейчас, это поднятыебойцы, начиная с 1995 года, тогда поиски велись поисковым отрядом «Пирамида» изгорода Холма. Список очень большой, это только его начало - по поселкуПервомайскому», - добавляет В. Советов.

    По словам командира поискового отряда, эти спискиобнародованы впервые. На размещенный ранее список из 4 бойцов уже откликнулисьродственники из Каскелена. Теперь им передадут медальон и каску их погибшегопрадеда.

    «Отряд состоит из 10 человек, это 7 учащихся школ и колледжейи взрослые. Нам, конечно, помогают предприятия, но основная часть финансовых расходов ложится на акимат. Вахта памяти проходит 2 раза в год: в августе иапреле-мае. Но в связи с тем, что это далеко и затратно, мы ездим только веснойна 2-недельную вахту. Когда в Кокшетау была церемония, аким Акмолинской областипообещал поддержку, чтобы мы могли ездить на вахту памяти дважды в год. Этобыло бы здорово. Потому как с каждым днем все труднее находить останки нашихземляков, а солдат похоронено очень много. Обращаемся ко всем казахстанцам: прочтите внимательно этот список ипомогите найти родных солдат из него. Возможно, весточки о них до сих пор ждутпотомки», - добавляет В. Советов.

    Поисковики просят по вопросам найденных родственниковзвонить или писать на номер -87016663111 и добавляют, что возможны ошибки вименах и фамилиях найденных.

    СПИСОК НАЙДЕННЫХ

    1. Красноармеец Абдукаримов Адельбек, 1917 г.р., погиб20.02.1942 г., призван из Чаяновского РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанскаяобл., Чаяновский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п.Первомайский

    2. Абраев Кумар Останкул,

    1910 г.р., место рождения: Казахская ССР,Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, Топилевский с/с, к/з«Объединённый труд», погиб: 13.06.1942 г., призван из Тарбагатайского РВК,Казахский ССР, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, первичнозахоронен в д. Мазуры, место захоронения: п. Первомайский

    3. Сержант Антончев Илья Лаврентьев,

    1913 г.р., погиб: 21.03.1942 г., место рождения: КазахскаяССР, Карагандинская обл., Менкурский р-н, призван из Чуйского РВК, КиргизкаяССР, Фрунзенская обл., Чуйский р-н, первичное место захоронения д. Кобыляки,место захоронения: п. Первомайский

    4. Красноармеец Байбагизов Бардикул,

    1922 г.р., погиб: 17.04.1942 г., место рождения: КазахскаяССР, призван из Чимкентского РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл.,Чимкентский р-н, место захоронения: д. Кобыляки, место захоронения: п.Первомайский

    5. Красноармеец Бактияров Калым,

    1904 г.р., погиб: 15.06.1942 г., место рождения: КазахскаяССР, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, Шургинский с/с, д.Шургач, призван из Тарбагатайского РВК, Казахская ССР, Восточно-Казахстанскаяобл., Тарбагатайский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п.Первомайский.

    6. Красноармеец Баранов Василий Иванович,

    1915 г.р., погиб: 03.03.1942 г., место рождения г.Алма-Ата,призван из Талгарского РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., первичнозахоронен в д. Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    7. Младший сержант Богманов Тайкен, 1901 г.р., погиб 25.05.1942г., место рождения Казахская ССР, призван из Илийского РВК, Казахская ССР,Алма-Атинская обл., Илийский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, местозахоронения: п. Первомайский.

    8. Младший сержант Буштабаев Шакир,

    1900 г.р., погиб 15.06.1942 г, место рождения: КазахскаяССР, Семипалатинская обл., Абралинский р-н, а. №1, призван из Калининского РВК,Казахская ССР, г. Семипалатинск, Калининский р-н, первично захоронен в д.Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    9. Красноармеец Демченко Алексей Павлович,

    1917 г.р., погиб: 25.02.1942 г., родился: г. Алма-Ата,призван из Кагановичского РВК, Казахская ССР, г. Алма-Ата, Кагановичский р-н,первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    10. Красноармеец Джатпынбаев Ж.,

    1922 г.р., погиб: 23.03.1942 г.р., место рождения: КазахскаяССР, Бухучарминский р-н, призван из Бухтарминского РВК, Казахская ССР,Восточно-Казахстанская обл., Бухтарминский р-н., первично захоронен в д.Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    11. Сержант Дроздов Георгий Иванович,

    1910 г.р., погиб 18.03.1942, место рождения: Казахская ССР,Алма-Атинская обл., Дзержинский р-н., призван из Андреевского РВК, КазахскаяССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, первично захоронен в д. Кобыляки,место захоронения: п. Первомайский.

    12. Ефрейтер Ермаков Нурмухамед,

    Погиб 13.06.1942 г., место рождения: Казахская ССР,Актюбинская обл., Уилский р-н, Тамгульский с/с, а. №22, призван из ХобдинскогоРВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н, первично захоронен в д.Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    13. Красноармеец Жаксыбаев Нусуп,

    1921 г.р., погиб 23.02.1942 г., место рождения:Алма-Атинская обл., Октябрьский р-н, призван с Джаркентский РВК, Казахская ССР,Алма-Атинская обл., Джаркентский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, местозахоронения: п. Первомайский.

    14. Красноармеец Жамонбалин Кешжабай

    1922 г.р., погиб 16.04.1942, место рождения Казахская ССР,призван из Аягузского РВК, Казахская ССР, Семипалатинская обл., Аягузский р-н,первично захоронен в д. Сопки, место захоронения: п. Первомайский.

    15. Красноармеец Жунусов Куаныш

    1904 г.р., погиб: 15.06.1942 г., место рождения: КазахскаяССР, Восточно-Казахстанская обл., Больше – Нарымский р-н, Кочузюкский с/с, к/зКоча Туки, призван из Больше-Нарымский РВК, Казахская ССР, Восточно–Казахстанская обл., Больше-Нарымский р-н, первично захоронен в д. Мазуры,место захоронения: п. Первомайский.

    16. Политрук Зыков Павел Иванович

    Погиб в 1942 году, место рождения Казахская ССР, г.Семипалатинск, призван из Семипалатинского ГВК, Казахская ССР, Семипалатинскаяобл., г. Семипалатинск, первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п.Первомайский.

    17. Красноармеец Ибрагимов Ахмед

    1915 г.р., погиб: 23.02.1942 г., место рождения Чимкентскаяобл., Ленгерский р-н, призван Орджоникидзевский РВК, Казахская ССР, Чимкентскаяобл., первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    18. Красноармеец Идиатов Кажим,

    1922 г.р., погиб 23.02.1942 г., место рождения: КазахскаяССР, Турксибская ж/д, ст. Матай, призван изБурлю-Тобинский РВК, Казахская ССР,Алма-Атинская обл., Бурлю-Тобинский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, местозахоронения: п. Первомайский.

    19. Красноармеец Исламов Срапуль,

    1922 г.р., погиб 02.03.1942 г., место рождения:Алма-Атинская обл., Уйгурский р-н, призван с Джаркентский РВК, Казахская ССР,Алма-Атинская обл., Джаркентский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, местозахоронения: п. Первомайский.

    20. Красноармеец Каипов Абдрахман,

    1913 г.р., погиб 07.03.1942 г., место рождения: КазахскаяССР, г. Фрунзе, ул. Мичуринская, 43, призван с Фурмановский РВК, Ивановскаяобл., первично захоронен в д. Стрежино, место захоронения: п. Первомайский.

    21. Красноармеец Канарбаев Каман

    1909 г.р., погиб: 15.06.1942 г., место рождения: КазахскаяССР, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, Топилевскийс/с, к/з«Объединенный труд», призван из Топилевского РВК, Восточно-Казахстанская обл.,первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    22. Красноармеец Карасартов Рахмутула,

    1910 г.р, погиб 13.06.1942г., место рождения: Казахская ССР,Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, Топилевский с/с, к/з«Объединенный труд», призван из Тарбагатайского РВК, Казахская ССР, Восточно-Казахстанскаяобл, Тарбагатайский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п.Первомайский.

    23. Кибилов Алексей Васильевич,

    1912 г.р., погиб 22.02.1942г., место рождения г. Ленинград,призван из Сталинского РВК, Казахская ССР, г. Алма-Ата, Сталинский р-н,первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    24. Красноармеец Курбеков Жумабек,

    1921 г.р., погиб 23.02.1942 г., место рождения Алма-Атинскаяобл. Нарынкольский р-н, призван из Кегеньского РВК, Казахская ССР, Алма-Атинскаяобл.,Кегеньский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п.Первомайский.

    25. Красноармеец Лобанов Кондрат Миронович,

    1913 г.р., погиб 19.03.1942г., место рождения: г. Алма-ата,призван из Фрунзенского РВК, Казахская ССР, г. Алма-Ата, Фрунзенский р-н,первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    26. Красноармеец Маишев Нурахмет,

    1906 г.р., погиб: 13.06.1942 г., место рождения КазахскаяССР, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, Покровский с/с, к/з Муравай,призван из Тарбагатайского РВК, Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл.,Тарбагатайский р-н., первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п.Первомайский.

    27. Рядовой Максалямов Науразбек,

    1921 г.р., погиб: 23.02.1942 г., место рождения: КазахскаяССР, ст.Аягуз, призван с Аягузский РВК, Казахская ССР, Семипалатинская обл.,Аягузский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п.Первомайский.

    28. Красноармеец Михайленко Иван Иванович,

    1912 г.р., погиб 23.02.1942 г., место рождения:Алма-Атинская обл. Андреевский р-н, призван из Актюбинского ГВК, Казахская ССР,Актюбинская обл., г. Актюбинск, первично захоронен в д. Мазуры, местозахоронения: п. Первомайский.

    29. Мл. сержант Мусин Куватай,

    1906 г.р., погиб 15.06.1942 г., место рождения КазахскаяССР, Восточно-Казахстанская обл., Больше-Нарымский р-н, Соляковский с/с, д.Соляковки, призван из Больше-Нарымского РВК, Казахский ССР,Восточно-Казахстанская обл., Больше-Нарымский р-н, первично захоронен в д.Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    30. Мл. полковник Назимов Арнабай,

    1908 г.р., погиб26.02.1942 г., место рождения: Казахская ССР, с. Турчен, первично захоронен вд. Сопки, место захоронения: п. Первомайский.

    31. Красноармеец Нарузов Хаки,

    1921 г.р., погиб 26.03.1942 г., место рождения: КазахскаяССР, Алма-Атинская обл., Октябрьский р-н, с. Кухтово, призван из ОктябрьскогоРВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Октябрьский р-н, первично захоронен вд. Сопки, место захоронения: п. Первомайский.

    32. Красноармеец Нигматчанов Сакарья,

    1910 г.р., погиб: 15.06.1942 г., место рождения КазахскаяССР, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, Топилевский с/с, к/з«Объеденный труд», призван из Тарбагатайского РВК, Казахская ССР,Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, первично захоронен в д.Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    33. Красноармеец Нусупов Жабихан,

    1907 г.р., погиб: 23.02.1942 г., место рождения:Алма-Атинская обл., Кугалинский р-н, призван из Кугалинского РВК,Казахская ССР,Алма-Атинская обл., Кугалинский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, местозахоронения: п. Первомайский.

    34. Красноармеец Овчиников Дмитрий Тимофеевич,

    1912 г.р., погиб: 08.05.1942 г., место рождения: КазахскаяССР, г. Джаркент, призван из Джаркентского РВК, Казахская ССР, Алма-Атинскаяобл., Джаркентский р-н, первично захоронен в д. Кобыляки, место захоронения: п.Первомайский.

    35. Красноармеец Партолин Гаврил Иванович,

    1906 г.р., погиб: 23.02.1942, место рождения: Казахская ССР,призван из Сталинского РВК, Казахская ССР, г. Алма-Ата, Сталинский, первичнозахоронен в д. Сопки, место захоронения: п. Первомайский.

    36. Редько Михааил Петрович

    1907 г.р., погиб: 16.11.1942 г. место рождения Казахская ССР, г. Алма-Ата, Фрунзенский р-н,д. Камсики, призван из Фрунзенского РВК, Казахская ССР, г. Алма-Ата,Фрунзенский р-н, первично захоронен в д. Луг, место захоронения: п.Первомайский.

    37. Красноармеец Салов Владимир

    Погиб в 1942 г., место рождения: Казахская ССР,Кзыл-Ординская обл.,ст. Чити, призван из Джалагашского РВК, Казахская ССР,Кзыл-Ординская обл., Джалагашский р-н., первично захоронен в рабочем Поселке,место захоронения: п. Первомайский.

    38. Красноармеец Таинов Абыкан,

    1907 г.р., погиб 15.06.1942 г.р., место рождения - КазахскаяССР, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, Ширгахскийс/с, к/зЭмерлюк, призван из Тарбагатайского РВК, Казахская ССР, Восточно-Казахстанскаяобл., Тарбагатайский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п.Первомайский.

    39. Мл. лейтенант Толмачев Петр Емельянович,

    1914 г.р., погиб: 03.03.1942 г., место рождения Алтайскийкрай, призвался из Кагановичского РВК, Казахская ССР, г. Алма-Ата,Кагановичский р-н, первично захоронен в с. Орехово, место захоронения: п.Первомайский.

    40. Красноармеец Топанов Согдыбай,

    1920 г.р. погиб: 24.02.1942г., место рождения : КазахскаяССР, Алма-Атинская обл., Балхашевский р-н, с. Баканас, а.10, призван изБалхашевско о РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Балхашский р-н, первичнозахоронен в д. Мазуры, место захоронения: п. Первомайский.

    41. Тохтаулов Туман,

    1906 г.р., погиб: 13.06.1942 г.р., место рождения: КазахскаяССР, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, Топилевский с/с, к/з«Объеденный труд», призван из Тарбагатайский РВК, Казахская ССР,Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, местозахоронения: п. Первомайский.

    42. Красноармеец Укубаев Тавдукадыр,

    1910 г.р., погиб: 24.03.1942г., место рождения: КазахскаяССР Семипалатинск, призван из Фрунзенского РВК, Киргизская ССР, Ошская обл.,Фрунзенский р-н, первично захоронен в д. Кобыляки, место захоронения: п.Первомайский.

    43. Мл. полковник Усманов Галимжан Ахмедович,

    1902 г.р., погиб 22.02. 1942 г.р., место рождения Севернаяобл., Ярне-Балическмий р-н, призван из Сталинского РВК, Казахстанская ССР, г.Алма-Ата, Сталинский р-н, первично захоронен в д. Мазуры, место захоронения: п.Первомайский.

    44. Красноармеец Щеглов Петр Алексеевич,

    1899 г.р., 02.12.1942 г.р., место рождения Казахская ССР,Кустанайская обл., Карабалыкский р-н, Ново-Троицк, призван из Федоровского РВК,Казахский ССР, Кустанайская обл. Федоровский р-н, первично захоронен в д.Гущино, место захоронения: п. Первомайский.

    45. Красноармеец Яценко Ант….. Иванович,

    1912 г.р., погиб 02.05.1942 г., место рождения Казахская ССР,Герасимовка, призван из Андреевского РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл.,Андреевский р-н, первично захоронен в д. Кобыляки, место захоронения: п.Первомайский.

    46. На днях найдены останки еще одного солдата с медальоном.Запара Иван Данилович,

    красноармеец,

    1914 г.р.

    Алтайский край, Баевский район, Паклинский с/с, село Паклино

    Адрес семьи: Маснева Мария Федоровна,

    Казахская ССР, Алма-атинская область, г. Алма-ата,Фрунзенский р-н, ул. ЮнныхКомун., 2А

    Призван:Фрунзенским РВК

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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