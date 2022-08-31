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    Осталось 15 дней до окончания срока представления декларации в рамках всеобщего декларирования

    31 Августа 2022, 16:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До окончания срока представления налоговой декларации в рамках внедрения всеобщего декларирования осталось 15 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    «По состоянию на 31 августа текущего года декларацию еще не представили около 107 тыс. человек. Более 572 тыс. человек должны были представить декларацию о доходах и имуществе физических лиц в текущем году», - сообщили в ведомстве.

    Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года.

    Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий:

    -лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

    -лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

    -лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

    -лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

    Декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) предназначена для отражения физическими лицами информации о:

    - доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами Республики Казахстан;

    - налоговых вычетах;

    - приобретении или отчуждении, или получении безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации;

    - задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами;

    - деньгах на банковских счетах в иностранных банках и имуществе, находящихся за пределами Республики Казахстан.

    Лица, представившие в 2021 году «входную» декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), должны также представить Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) в 2022 году.

    В КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»). При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»).

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Минфин РК Налоги
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