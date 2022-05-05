Осталось 11 ветеранов ВОВ в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Последний ветеран Великой Отечественной войны города Степногорска Клавдия Дорош ушла из жизни. Пенсионерка не дожила до своего 100-летия буквально пару месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Клавдия Александровна родилась в 1922 году в селе Степное Омской области. В марте 1943 года ее направили на учебу в школу связи, затем в Московский военный округ приемщиков военно-полевой почты. Она прошла Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и Германию. Являлась обладателем боевых наград: ордена Отечественной войны II степени, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».





«К сожалению, время неумолимо по отношению к фронтовикам. Уходят из жизни свидетели той эпохи. Мы навечно сохраним в сердцах память о Клавдии Александровне, передадим будущим поколениям», - сообщил на своей странице в сети Instagram аким Степногорска Алпысбай Кайыржанов.

Всего в Акмолинской области на сегодняшний день осталось 11 ветеранов ВОВ.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проживают 18 ветеранов ВОВ. Все они получат по 1 522 100 тенге ко Дню Победы. В Павлодарской области участники Великой Отечественной войны получат по 2 млн тенге.



