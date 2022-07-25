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    Оспа обезьян поразила двух детей на противоположных берегах США

    25 Июля 2022, 13:08

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – После регистрации почти 3 тыс. человек с заболеванием оспы обезьян в Соединенных Штатах отмечено два случая заражения вирусом детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

    Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски сообщила, что на прошлой неделе выявили малыша в штате Калифорния и младенца в столице Вашингтоне (округ Колумбия) с симптомами оспы обезьян. В настоящее время здоровье детей находится в удовлетворительном состоянии, они получают противовирусное лечение.

    Передача инфекции произошла в домашних условиях. Р. Валенски пояснила, что в указанных семьях, мужчины относились к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Заместитель директора Центра по контролю и профилактике заболеваний отдела патогенов и патологии, доктор Дженнифер Маккуистон заявила, что 99 % из 2 тыс. 891 случая оспы обезьян в США связаны с мужчинами сообщества ЛГБТ оставшийся процент приходится на женщин и трансгендерных мужчин.


    Фото: breitbart.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости Оспа обезьян
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