Оспа обезьян поразила двух детей на противоположных берегах США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – После регистрации почти 3 тыс. человек с заболеванием оспы обезьян в Соединенных Штатах отмечено два случая заражения вирусом детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски сообщила, что на прошлой неделе выявили малыша в штате Калифорния и младенца в столице Вашингтоне (округ Колумбия) с симптомами оспы обезьян. В настоящее время здоровье детей находится в удовлетворительном состоянии, они получают противовирусное лечение.

Передача инфекции произошла в домашних условиях. Р. Валенски пояснила, что в указанных семьях, мужчины относились к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Заместитель директора Центра по контролю и профилактике заболеваний отдела патогенов и патологии, доктор Дженнифер Маккуистон заявила, что 99 % из 2 тыс. 891 случая оспы обезьян в США связаны с мужчинами сообщества ЛГБТ оставшийся процент приходится на женщин и трансгендерных мужчин.





Фото: breitbart.com





