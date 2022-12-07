Особый порядок подачи и рассмотрения петиции установят в РК

7 Декабря 2022, 11:28

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали разъяснил порядок подачи петиции, прописанный в законопроекте «Об общественном контроле», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект также включает поправки по регламентации института петиций, а также по совершенствованию законодательства в области доступа к информации. Во-первых, в законодательстве дается понятие петиции (петиция – коллективное уведомление, отклик или предложение, направленное в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в электронном формате и рассматриваемое в порядке, установленном главой 12-1 АППК РК). Во-вторых, Административным процедурно-процессуальным кодексом закреплен порядок подачи и рассмотрения петиций. В-третьих, петиция может быть подана гражданами Республики Казахстан через специальный интернет-портал. В-четвертых, уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом до того, как она станет публичной», - сказал Дархан Кыдырали на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в течение 20 рабочих дней со дня подачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны. Такая практика применяется в ряде стран, где создан институт петиций (США, Узбекистан и др.).

Для обязательного рассмотрения петиции существуют пороговые значения голосов, которые ее поддерживают:

- районный уровень (акиматы) с населением более 50 тыс. человек – 2,5 тыс. голосов, для остальных - не менее 5% от численности населения;

- районный уровень (маслихаты) – 5 тыс. голосов, если население превышает 50 тыс., для остальных - не менее 10% от численности населения;

- областной уровень (акиматы) – 1% голосов жителей соответствующей административно-территориальной единицы;

- областной уровень (маслихаты) - не менее 2% населения соответствующей административно-территориальной единицы;

- республиканский уровень (Правительство) – не менее 50 тысяч голосов.

«В ходе рассмотрения петиции государственный орган, созвав и уведомив автора петиции, организует публичное обсуждение проекта решения государственного органа и создает отдельную комиссию или рабочую группу. Такие меры позволят повысить общественный статус и значимость петиций. Решение по петиции принимает только первый руководитель государственного органа», - отметил министр.

Кроме того, предлагается внести изменения в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» для участия в сборе подписей в период продвижения петиции, проведения мониторинга рассмотрения петиций государственными органами, информирования избирателей своего округа по рассмотрению петиций и предоставления других полномочий.