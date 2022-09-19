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    Особый порядок коррекции уголовного законодательства планируют ввести в РК

    19 Сентября 2022, 20:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство юстиции планирует разработать особый порядок внесения поправок в уголовное законодательство. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций в видеохостинге YouTube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К.Мусин рассказал о законотворческой деятельности Минюста в рамках реализации Послания Главы государства, в частности, о расширении сферы административной юстиции.

    «Имеется целесообразность оспаривания законности нормативно-правового акта в рамках Административно-процедурного процессуального кодекса, так как данный вопрос также относится к сфере публичных отношений. При этом, соблюдение законности в публично-правовых отношениях, исходя из разделения отраслей права, не является задачей гражданского судопроизводства. Это особо актуально в связи с созданием Конституционного суда, который будет рассматривать обращения граждан на предмет проверки конституционности того или иного нормативно-правового акта», – сказал министр.

    К.Мусин также рассказал, что планируется передача полномочий по коррекции уголовного и уголовно-процессуального законодательства от правоохранительных органов Министерству юстиции и проведению их ревизий. По его словам, решение этих вопросов требует комплексного подхода. В связи с этим, Минюст планирует строить свою работу по регулированию уголовной политики на следующих принципах. Во-первых, на принципе разумной стабильности уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Министерством будет проработан вопрос об установлении особого порядка внесения поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс. Это связано с тем, что именно уголовные наказания являются в настоящее время самыми жесткими в правовой системе Казахстана.

    Во-вторых, это принцип оптимального пути развития, когда динамика изменений, их интенсивность не будут подстраиваться под правоприменительную практику. Сейчас уголовно-процессуальное законодательство формируется правоохранительным блоком, не обеспечивается состязательность как на досудебной, так и судебной стадиях: процесс подстроен под запросы более сильной стороны. Будет проведен анализ правоприменительной практики, статистики обращений в правоохранительные органы, а также определение эффективности новых институтов, введенных в Уголовно-процессуальный кодекс, например, следственного судьи. Также будет проведена работа по укреплению института состязательности сторон и усилению процессуальных гарантий стороны защиты.

    Министр сообщил, что разрабатываемые в рамках этой работы два законопроекта будут размещены на портале «Открытые НПА». Завершить работу планируется в первом полугодии 2023 года.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минюст Послание Президента РК-2022
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