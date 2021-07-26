Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Особый карантинный режим в Азербайджане: введены изменения

    26 Июля 2021, 19:38

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана «О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений» от 26 мая 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии со статьей 25 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», с 1 сентября 2021 года не менее 80% сотрудников государственных учреждений, а также работников всех медицинских, фармацевтических, научных и образовательных учреждений обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября - вторую дозу прививки или иметь сертификат об иммунитете против коронавируса.

    Кроме того, все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, должны иметь ковид-паспорт.

    Лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении в объектах общественного питания, гостиницах и крупных торговых центрах, только при наличии ковид-паспорта.

    Между тем помощник президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов сообщил, что сертификат о противопоказании предназначен для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации против коронавируса.

    «Министерство здравоохранения создаст специальные комиссии, которые будут рассматривать этот вопрос, и если таких лиц нельзя вакцинировать, им будет выдан соответствующий сертификат», - отметил он.

    По его словам, также на данном этапе обсуждается открытие театров и кинотеатров. Однако в случае разрешения работы данной сферы все равно потребуется паспорт COVID-19. При этом вопрос открытия сухопутных границ государства не предусматривается.

    Отметим, что в Азербайджане за последние сутки выявлено 272 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 3 человека. В настоящее время процент заражаемости вирусом в Азербайджане вырос до 5%. Больше всего заражений в возрастной категории 30-39 лет. По числу заражений лидирует Бинагадинский район Баку.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Здравоохранение Азербайджан Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Казахстан будет производить вакцину против ящура
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков