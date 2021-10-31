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    Особый карантинный режим снова продлен в Азербайджане

    31 Октября 2021, 00:30

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режима до 1 января 2022 года, который предполагает сохранение масочного режима в закрытых помещениях, также положение, в котором сухопутные границы страны остаются закрытыми, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов. «В целях предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса (COVID-19) и ее возможных осложнений продлить срок особого карантинного режима на территории Азербайджана до 06:00 1 января 2022 года», - отмечается в постановлении Кабмина АР.

    Таким образом, до 1 января останутся закрытыми сухопутные границы со всеми соседними государствами. Также остаются в силе запрет на проведение массовых поминок, обязательный масочный режим в закрытых помещениях и ряд других ограничений.

    Напомним, с 1 сентября совершеннолетним жителям Азербайджана посещение свадебных и иных торжеств с участием до 50 человек разрешено только по предъявлении COVID-паспорта или сертификата об иммунитете. Проверка COVID-паспортов будет осуществляться через специальное мобильное приложение («Check App»).

    А с 1 октября власти Азербайджана сняли ряд ограничений, а именно, правительство разрешило возобновить деятельность таких сфер, как объекты отдыха и развлечений, детские развлекательные заведения, объекты культуры, конференц-залы, кинотеатры, театры при условии, что заполняемость в них не будет превышать 50% от вместимости.

    Кроме этого, возобновилась деятельность регулярных пассажирских автомобильных и железнодорожных перевозок между городами и районами страны.

    Отметим, в Азербайджане за последние сутки выявлено 2 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1585 больных выздоровели, 28 – умерли.

    По данным Минздрава Азербайджана, всего вакцинацию от коронавируса сделали 9 518 912 человек, первую дозу получили 5 154 936, обе дозы - 4 363 976 человек.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Здравоохранение Азербайджан Коронавирус в мире
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