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    Особый карантинный режим продлили в Азербайджане

    16 Января 2021, 14:48

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане из-за коронавируса продлили особый карантинный режим до 1 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    «Проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом нового типа (COVID-19) в мире, в том числе на территории Азербайджана, с целью предотвращения распространения вируса и его возможных последствий принято решение продлить особый карантинный режим на территории страны до 06:00 1 апреля 2021 года», - сообщили АЗЕРТАДЖ в Оперативном штабе при Кабинете министров.

    В то же время, в связи с наблюдением определенной стабильности в динамике распространения болезни в ряде стран и Азербайджане, принято решение о смягчении некоторых ограничений в рамках ужесточенного особого карантинного режима с 00:00 18 января 2021 года.

    Согласно соответствующему постановлению Кабинета м инистров Азербайджанской Республики, с 00:00 18 января 2021 года н а территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система покидания места жительства и нахождения на основании SMS-разрешения, регистрации на портале «icaze.e-gov.az» и предъявления служебного удостоверения.

    С 00:00 25 января 2021 года на территории страны разрешается деятельность следующих работ и услуг:

    -деятельность торговых объектов (за исключением объектов общественного питания, кафе, чайных домов и обслуживание клиентов на местах и крупных торговых центров, Mall-ов);

    -деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметологических услуг (в том числе обслуживание на дому у клиента или в другом месте в этих областях);

    -деятельность музеев и выставочных залов;

    -передвижение между городами и районами.

    С 00:00 1 февраля 2021 года на территории страны возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других объектах с 06:00 до 00:00.

    Следует строго соблюдать ограничения и требования, установленные соответствующими постановлениями Кабинета министров Азербайджанской Республики в связи с периодом пандемии, в сферах работ и обслуживания.

    С 00:00 18 января 2021 года до 00:00 25 января 2021 года для въезд-выезда на территорию городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также на территории районных центров Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) будет выдано разрешение по служебным удостоверениям, командировочным листам сотрудникам соответствующих организаций в порядке, установленном Кабинетом Министров Азербайджанской Республики, въезд-выезд на отмеченные территории сотрудникам дипломатических представительств и международных организаций на основании соответствующих аккредитационных карт, а также других лиц, определенных постановлением Кабинета Министров, будет разрешен на основании командировочного листа после того, как информация об этих лицах будет введена на портале «icazə.e-gov.az» с использованием усиленной электронной подписи работодателя. В связи с участием в похоронах близкого родственника на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также районных центров Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) и за их пределами каждое лицо может передвигаться на основании разрешения, полученного через колл-центр 102 Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

    С 00:00 18 января 2021 года до 00:00 25 января 2021 года передвижение лиц, имеющих билеты на международные рейсы и рейсы внутри страны, между городами Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронским районом, а также районнами центра Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) и за их пределами разрешается на основании их билетов, прибытие лиц, въезжающих в страну в соответствующем порядке через государственную границу, на эти территории – на основании штампа, поставленного в их паспортах.

    Ограничения на пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене остаются в силе.

    Ограничения на проезд в общественном транспорте по субботам и воскресеньям на территории всей страны, а также другие запреты будут действовать до окончания особого карантинного режима.

    Следует отметить, что во время действия особого карантинного режима использование медицинских масок обязательно во всех закрытых помещениях и на открытом воздухе. Кроме того, необходимо придерживаться социальной дистанции, использовать медицинские маски и другие защитные средства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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