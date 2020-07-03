Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Особый карантинный режим продлевается в Азербайджане

    3 Июля 2020, 10:15

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ – КАЗИНФОРМ - Особый карантинный режим продлевается с 06:00 часов 5 июля до 06:00 20 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Оперативном штабе при Кабинете министров, для снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также сведения к минимуму его возможных последствий в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах и Абшеронском районе, в городах Геранбой, Гейгель и Мингячевир, а также Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах особый карантинный режим продлевается с 06:00 5 июля до 06:00 20 июля 2020 года.

    С 4 июля до 06:00 20 июля 2020 года будут прекращены пассажироперевозки в Бакинском метрополитене.

    В городах и районах, в которых ужесточается особый карантинный режим, будет прекращена работа общественного транспорта в конце каждой недели.

    В городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Геранбой, Гейгель, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, в Абшеронском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском, Шекинском районах, на территории которых ужесточен особый карантинный режим, до 06:00 20 июля 2020 года запрещены обслуживание на местах в объектах общественного питания; деятельность крупных торговых центров (за исключением продуктовых магазинов и аптек при них), музеев и выставочных залов, салонов красоты, учебных заведений.

    Автор:

    Безопасность Азербайджан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Ограничить посещение лесов намерены в ВКО
    Около 850 камер видеонаблюдения установят в одном из районов Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков