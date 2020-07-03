Особый карантинный режим продлевается в Азербайджане

БАКУ. АЗЕРТАДЖ – КАЗИНФОРМ - Особый карантинный режим продлевается с 06:00 часов 5 июля до 06:00 20 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Оперативном штабе при Кабинете министров, для снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также сведения к минимуму его возможных последствий в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах и Абшеронском районе, в городах Геранбой, Гейгель и Мингячевир, а также Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах особый карантинный режим продлевается с 06:00 5 июля до 06:00 20 июля 2020 года.

С 4 июля до 06:00 20 июля 2020 года будут прекращены пассажироперевозки в Бакинском метрополитене.

В городах и районах, в которых ужесточается особый карантинный режим, будет прекращена работа общественного транспорта в конце каждой недели.

В городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Геранбой, Гейгель, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, в Абшеронском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском, Шекинском районах, на территории которых ужесточен особый карантинный режим, до 06:00 20 июля 2020 года запрещены обслуживание на местах в объектах общественного питания; деятельность крупных торговых центров (за исключением продуктовых магазинов и аптек при них), музеев и выставочных залов, салонов красоты, учебных заведений.