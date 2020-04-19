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    Особый карантинный режим продлен до 4 мая в Азербайджане

    19 Апреля 2020, 01:04

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — В правительстве Азербайджана принято решение о продлении на территории республики особого карантинного режима до 4 мая в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и возможных ее последствий, передает собственный корреспондент МИА Казинформ.

    В этой связи, все меры, которые были отмечены в постановлении правительства страны от 2 апреля, в том числе ограничения, введенные на въезд и выезд с территории АР наземным и воздушным транспортным путем, за исключением грузоперевозок, местные авиаполеты, а также приостановление обучения, учебно-воспитательного процесса во всех образовательных учреждениях продлеваются до 4 мая.

    В течение следующей недели общественности будет представлен план поэтапного выхода из продленного карантинного режима. При этом не исключается, что после анализа санитарно-эпидемиологической обстановки в стране последует смягчение ограничений, введенных в отдельных сферах в период карантинного режима.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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