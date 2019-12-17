Особое достижение независимости - возрождение казахских ремесел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 декабря - День независимости Республики Казахстан. В этом году казахстанцы празднуют 28-летие со дня обретения независимости. За небольшой срок страна добилась значительных успехов в различных отраслях, в частности в культуре, спорте, науке, экономике, политике, в промышленном и аграрном секторах. Особое достижение независимости – возрождение казахского ремесла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Культурное наследие, сохранение исторических построек и народных ценностей являются общим достоянием народа, в основе которого заложены его культура, быт, традиции и обычаи, а также искусство.

Казахское ремесло имеет древнюю историю. Памятники эпохи бронзы, ювелирные изделия из золота, серебра, меди, керамические изделия, украшенные орнаментом, являются тому подтверждением. Ремесла передавались из поколения в поколение, поэтому одним из важных достижений независимости по праву можно считать возрождение казахского ремесленничества.

В начале 90-х годов в стране стали устраивать выставки-ярмарки ремесел. Приглашались гости из Центральной Азии: Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Эти страны первыми приняли участие в ярмарках, позже к ним присоединилась и Россия. Затем проведение таких ярмарок превратилось в добрую традицию, вызывая большой интерес у иностранных гостей, которые высоко оценили работу народных мастеров. На ярмарке ремесел мастера представляли свои авторские работы: ювелирные изделия, музыкальные инструменты, войлочные, шелковые, кожаные изделия и другие работы.

Раньше ремесленники сами продвигали свою продукцию, поодиночке развивали свое дело, обменяться опытом с другими мастерами почти не было возможности. А в 2012 году они получили возможность представить свои работы на различных выставках республиканского и международного масштабов. Ведь в том году свою деятельность начал Союз ремесленников Казахстана. Организация открылась в 2012 году на базе Общественного фонда «Our heritage». Она располагает самой обширной базой данных ремесленников Казахстана, сотрудничает с более 800 мастерами по республике и в 8 областях страны имеет своих представителей. Председатель союза - Айжан Беккулова.

Союз выбрал своей миссией – сохранить, возродить, развить, популяризировать казахское ремесло и культурное наследие народа, поднять статус ремесленников, а также поддержать начинающих, молодых мастеров.

Союз ремесленников реализовал свыше 50 проектов с компанией «Шеврон», Фондом Евразия Центральной Азии, ЮНЕСКО, НПП «Атамекен», Ассамблеей народа Казахстана, Фондом спасения Арала, акиматом города Алматы, ГКПП «Алматы әуендері», Национальной комиссией РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Корейской национальной комиссией по делам ЮНЕСКО по развитию и возрождению ремесел и многими другими. Также ремесленники принимали активное участие в подготовке мастеров на ЭКСПО-2017, организовывали фестивали, выставки, мастер-классы, тренинги по всему Казахстану.

Раушан Каргабекова изучает культуру казахов, ремесленничество в Казахстане и за рубежом, является преподавателем Казахского национального университета искусств по специальности «Искусствоведение». По ее словам, работа Союза заключается, в первую очередь, в обучении молодых.

«У нас есть ежегодный республиканский конкурс «Шебер». Помимо прочего, это еще и большой вклад в обучение молодых мастеров. Можно сказать, что это долгосрочная программа «Ұста және шәкірт», - отметила Раушан Каргабекова.

С момента основания Союза ремесленников более 10 лет спонсором проведения конкурса выступает компания «Шеврон». Помимо этой компании партнерами выступали Фонд Евразия Центральной Азии, Британский Совет, Посольство США в Казахстане, Посольство Казахстана в США и другие.

«Бесценен личный вклад мастеров, которые понимали, что нужно развивать, возрождать традиции. Сувениры или какая-либо продукция, которую мы видим на витрине, не всегда делаются руками мастеров. Они изготавливаются чаще всего на периферии в соседних странах, по качеству тоже отличаются, сразу заметно. Компании, общественные фонды помогали в приобретении сырья. У нас имеются чесальные машины для шерсти. Расчесывать и обрабатывать шерсть - очень долгий процесс. На это нужны силы большого количества человек. Каждая машина стоит 3-5 тыс. долларов. Такая цена не приемлема для мастеров, которые, например, трудятся в ауле», - добавила Раушан Каргабекова.

В последнее время ремесленникам оказывается поддержка со стороны Министерства культуры и спорта. Мастера получили ведомственные звания, государственные награды, на следующий год запланировано финансирование проектов Союза. Также при его поддержке в Национальном музее неоднократно проходили фестивали «Шебер» и выставки работ конкурсантов «Шебера».

«Ограничений по возрасту нет - от 18 лет и старше. Для оценки работ мастеров в экспертную комиссию входили 5-7 человек и 1-2 иностранных эксперта. К нам приезжали иностранные ювелиры, приглашались известные зарубежные мастера. То есть постоянно идет обмен опытом между профессиональными мастерами», - отметила Раушан Каргабекова.

Казахстанские ремесленники участвовали в фестивале «Silk and Spices», который ежегодно проходит в Бухаре в Узбекистане. В Кыргызстане проходит аналогичный фестиваль ремесленников «Оймо», привлекающий к участию свыше 120 мастеров из 10 стран мира. Мастера-ремесленники привозят с собой изделия из войлока, дерева, бисера, шелка, дизайнерскую одежду с этническими элементами и ювелирные украшения. Самое важное – казахстанские ремесленники обмениваются опытом, представляют свою продукцию, получают советы и отзывы от ведущих мастеров-ремесленников мира.

«В отличие от нас ремесло хорошо продвигается в Узбекистане. Это огромная школа, трудятся великолепные мастера-профессионалы. Они постоянно ведут работу по обучению своих учеников. Они не просто обучают и уходят, они всегда поддерживают связь друг с другом. Государство на финансовом и правовом уровне оказывает поддержку своим мастерам, чего нам пока не хватает. Их опыт был бы нам полезен. Что мы можем у них перенять? Это наличие мастерских, цехов. У них хорошо развит маркетинг. Если это гончар, то на своей территории у него есть дом, цех, печи, гончарная мастерская - центр по реализации продукции. А дает такую возможность им государство. В Узбекистане союз ремесленников называется «Хунармант». Для того чтобы стать членом союза, необходимо обладать профессиональными качествами мастера. И этот навык они передают из поколения в поколение своим детям, внукам, правнукам. Семейное ремесло хорошо развито в Узбекистане: очень часто, если отец был мастером, то и сын идет по его стопам», - рассказала Раушан Каргабекова.

Как она отметила, все члены Союза ремесленников Казахстана работают по продвижению традиционного народного искусства.

«Благодаря конкурсу «Шебер», деятельности Союза, у нас достаточно ребят, которые освоили изготовление ювелирной продукции. К примеру, известный ювелир из Германии Мартина Демпф, которая приехала к нам на один из фестивалей, была впечатлена тем, насколько развито у нас ювелирное искусство. Уникальность наших мастеров заключается в том, что если они работают с художественным металлом, литьем, то часто обладают умением и в других видах ремесел. Они могут также создавать продукцию из дерева, потому что наш быт (джайлау, полукочевой образ) был обусловлен тем, что в каждом доме хозяин должен обладать несколькими навыками. Сильной нужды покупать что-либо не было у казахов. У нас иная традиция. Мы не можем догнать или обогнать соседние страны. Задача заключается в другом: сохранить и развивать казахские традиции, в частности сохранить региональные особенности, аутентичность. Например, западный регион славится техникой зерни, а южный Казахстан – ворсовым ковроткачеством», - подчеркнула Раушан Каргабекова.

«Кызылординцы и шымкентцы традиционно ткали ковры, нередко большие по размеру. Мы провели несколько тренингов, даже целую двухлетнюю программу по возрождению ворсового ковроткачества в южном регионе страны. Научили мастериц ткать качественно, самим рисовать картоны ковров, уметь красить пряжу натуральными красителями. Некоторые из обученных продолжают делать ковры на заказ, но хотелось бы не оставлять этот проект, а развивать полученные знания и умения, продолжить обучение и стимулировать мастеров, открывать мастерские по выпуску ковров», - отметила председатель Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова.

По программе «Культурное наследие» была проделана колоссальная работа. Научно-исследовательские институты собирали материалы про казахов зарубежья, они побывали в Китае, Монголии. Таким образом, собрали материалы о фольклоре, музыке, театре, искусстве.

Серебряные изделия казахских мастеров имеют огромный успех на всех международных выставках. В сентябре текущего года в Коканде (Узбекистан) прошел первый международный фестиваль. В нем приняли участие представители 73 стран мира, более 380 зарубежных, 1200 узбекских и более 20 казахстанских мастеров.

Одним из наиболее развитых и распространенных видов ремесел является изготовление музыкальных инструментов.

«Алматы – особый город, это культурная столица. Здесь есть колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева, колледж строительства и народных промыслов, консерватория, где всегда был цех по ремонту и изготовлению музыкальных инструментов, Академия художеств, Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Все они готовят специалистов по изготовлению музыкальных инструментов. Есть Музей музыкальных инструментов имени Ыкыласа. Алматы является весьма привлекательным, живым и динамичным городом. Мы активно работаем здесь, проводим обучение, готовим тренеров, организовываем выставки, конкурсы и фестивали. Отсюда и высокая концентрация профессиональных мастеров», - рассказала Айжан Беккулова.

Техника зерни в ювелирных изделиях также пользуется популярностью. Зернь - это маленькие гранулы, в виде шариков спаиваются вместе в определенном порядке, узоре. В основном используются в ювелирных украшениях западноказахстанского стиля.

Отметим, Союз ремесленников Казахстана входит во Всемирный ремесленный совет (World Craft Council), являясь Национальным членом. 54 страны являются членами данного совета. Уже 7 лет (2 срока) председатель Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова является вице-президентом Всемирного ремесленного совета по Азиатско-Тихоокеанскому региону (WCC-APR) и отвечает за Центральную Азию.

«Это большая честь, так как она курирует ремесленников Центральной Азии. И это говорит о многом. Надо упорно работать, чтобы Казахстан ярко засиял на мировой карте ремесел. Именно по развитию ремесел, сохранению наших традиций мир оценивает нас. А это говорит о большом потенциале казахских мастеров, о высоком качестве нашей продукции», - подчеркнула Раушан Каргабекова.

В преддверии Дня независимости председатель Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова получила 2 награды: орден «Құрмет» и Национальную премию туризма «National Tourism Awards» за вклад в развитие ремесленничества Казахстана.