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    16:39, 12 Март 2021 | GMT +6

    Особо опасная транснациональная преступная группа ликвидирована КНБ и МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 марта т.г. в г.г.Нур-Султан, Алматы, Павлодар и Семей Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная масштабная спецоперация по пресечению организованной преступной группы, причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Задержанным 16 участникам группировки инкриминируются похищение человека, вымогательство, покушение на убийство, хищение золотосодержащего сырья на одном из предприятий Восточно-Казахстанской области и его контрабанды за пределы РК, а также создание и руководство транснациональной преступной группой.

    В состав преступной группы входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов.

    В ходе задержания у злоумышленников обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, материальные ценности, средства связи и иные предметы, подтверждающие совершенные преступления.

    Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Астана КНБ Главная Алматы для mail.ru Павлодарская область
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