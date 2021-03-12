Особо опасная транснациональная преступная группа ликвидирована КНБ и МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 марта т.г. в г.г.Нур-Султан, Алматы, Павлодар и Семей Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная масштабная спецоперация по пресечению организованной преступной группы, причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Задержанным 16 участникам группировки инкриминируются похищение человека, вымогательство, покушение на убийство, хищение золотосодержащего сырья на одном из предприятий Восточно-Казахстанской области и его контрабанды за пределы РК, а также создание и руководство транснациональной преступной группой.

В состав преступной группы входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов.

В ходе задержания у злоумышленников обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, материальные ценности, средства связи и иные предметы, подтверждающие совершенные преступления.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.