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    Особо крупную партию синтетики изъяли у жителя Петропавловска

    13 Июля 2023, 13:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Особо крупную партию синтетических наркотиков изъяли сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО у 27-летнего областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По сведениям полицейских, за неделю до задержания молодой человек «устроился на работу» в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. При обыске у него были изъяты два полимерных пакета с порошкообразными веществами. Как показала экспертиза, в одном из них находилось свыше 101 грамм мефедрона, в другом — почти 149 граммов «скорости». Общий вес изъятого превысил 250 грамм. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.

    «Это одна из самых крупных партий синтетических наркотиков, изъятых в текущем году. Подозреваемый водворен под стражу. Согласно санкции ч. 3 ст. 297 УК РК, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Всего с начала года в области выявлено 49 фактов сбыта, изъято из незаконного оборота 685 кг различных наркотиков, из них свыше 20 кг гашиша и свыше 1 кг синтетических наркотических веществ», — пояснил и.о. начальника УПН ДП СКО Руслан Умбетов.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Северо-Казахстанская область Криминал Петропавловск полиция
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