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Особо крупную партию наркотиков изъяли в Шу

26 Августа 2021 12:15
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Особо крупную партию наркотиков изъяли в Шу

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Особо крупную партию наркотиков изъяли в Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с бойцами Национальной гвардии РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Шу была остановлена автомашина ВАЗ-21015. С применением служебной собаки у пассажиров 49 и 35 лет – местных жителей – изъято два полиэтиленовых мешка с высушенной марихуаной, общим весом более 12,5 кг.

– Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС города Шу. Начаты досудебные расследования по ст.296 ч.4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание – лишение свободы от 3 до 7 лет, – пояснил начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.



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#Жамбылская область   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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