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    Особо крупную партию героина задержали на казахстанско-российской границе

    28 Мая 2021, 08:54

    ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пограничники задержали особо крупную партию героина на казахстанско-российской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В автомобильном пункте пропуска «Сырым» (Западно-Казахстанская область) с использованием служебной собаки по кличке «Леди» в автомашине «Renault Magnum» под управлением гражданина КР «Т» выявлены спрятанные в задних колесах автомобиля пакеты с веществом бело-серого цвета со специфическим запахом общим весом 135 кг. 493 гр. 52 мг.

    Задержанный и изъятое вещество переданы в ДКНБ по Западно-Казахстанской области для дальнейших процессуальных действий.

    По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является героином весом 39 кг. 341 гр. 77 мг. и гашишем весом 96 кг. 151 гр. 75 мг.

    При проведении досмотра на пунктах пропуска служебные собаки являются незаменимыми помощниками, отмечают в пресс-службе.

    Так, в декабре прошлого года при помощи служебной собаки по кличке «Джек» на казахстанско-кыргызской границе была обнаружена крупная партия героина общим весом 60 кг. 370 гр.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Пограничники
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