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    «Особенный» театр из СКО организует гастрольный тур в Астану

    15 Ноября 2022, 10:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с артистами Театра танца #SENSITIVE и участниками проекта #EREKSHETEATR. Основной состав коллективов – воспитанники и выпускники североказахстанской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с нарушениями слуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Во время встречи Маулен Ашимбаев рассказал ребятам, что он искренне восхищён их творчеством, и выразил благодарность художественному руководителю театра Ольге Ростовщиковой за усилия по реализации и продвижению столь важного проекта. Он также отметил большой вклад Национального дельфийского комитета под руководством Куралай Туспековой в поддержку коллектива.

    «Со стороны государства и общества очень важно поддерживать такие начинания, способствующие созданию по-настоящему безбарьерной и инклюзивной среды. Участие в подобных проектах для многих ребят открывает возможности для личностного и творческого роста, социализации и самореализации. Такие проекты имеют для них огромный мотивирующий потенциал», – сказал Маулен Ашимбаев.

    Председатель палаты также отметил, что будет оказано содействие в организации выступления артистов уникального театра #SENSITIVE в столице, в декабре текущего года. Маулен Ашимбаев также призвал гостей и жителей столицы оказать поддержку ребятам и посетить это выступление.

    «Артисты уникального театра #SENSITIVE - очень талантливые, целеустремленные и мотивированные. Вы демонстрируете высокое мастерство танца, прекрасную грацию и превосходное чувство ритма. Желаю всем артистам театра крепкого здоровья, счастья и больших успехов. Пусть реализуются все ваши самые смелые планы и мечты», – заключил Маулен Ашимбаев, обращаясь к юным артистам.

    Участники проекта не раз становились победителями и призерами многих престижных международных конкурсов в разных странах мира. Недавно они также успешно выступили в Астане на большом концерте, посвященном Дню Республики.
    Культура Сенат
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